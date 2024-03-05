«В тупик попала украинская армия». Эксперты обсудили позиционные возможности России и Украины

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Смотря что считать позиционным тупиком. Идет, по сути, третий год СВО, за это время уже стало всем очевидно, что Россия ведет войну не просто против Украины, она ведет практически против всего коллективного Запада, 51 страна противостоит России. Те цели, которые ставились для СВО, не выполнены. Но давайте посмотрим, каких положительных успехов добилась Россия. В политической сфере, во внешней политике, во-первых, она не растеряла своих союзников, упрочнила свои позиции на внешнем контуре именно в своей политике. Это и ШОС, и ОДКБ, и БРИКС. То есть много того, что Россия приобрела.

Второе: если с началом СВО страны глобального Юга, Востока боязно относились к России, по голосованиям не поддерживали ее, то сегодня все эти страны отказываются Россию признавать агрессором. Если посмотреть по внутренней политике, то вдумайтесь в цифру, до 1 500 ежедневно добровольцев идет на СВО. До 80 % релокантов, которые сбежали, боясь мобилизации, вернулись.