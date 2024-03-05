«В тупик попала украинская армия». Эксперты обсудили позиционные возможности России и Украины

Как и почему на поле боя наметился коренной перелом в пользу России? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Произошел ли выход из позиционного тупика?
Как и почему на поле боя наметился коренной перелом в пользу России? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Произошел ли выход из позиционного тупика?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Смотря что считать позиционным тупиком. Идет, по сути, третий год СВО, за это время уже стало всем очевидно, что Россия ведет войну не просто против Украины, она ведет практически против всего коллективного Запада, 51 страна противостоит России. Те цели, которые ставились для СВО, не выполнены. Но давайте посмотрим, каких положительных успехов добилась Россия. В политической сфере, во внешней политике, во-первых, она не растеряла своих союзников, упрочнила свои позиции на внешнем контуре именно в своей политике. Это и ШОС, и ОДКБ, и БРИКС. То есть много того, что Россия приобрела.
Второе: если с началом СВО страны глобального Юга, Востока боязно относились к России, по голосованиям не поддерживали ее, то сегодня все эти страны отказываются Россию признавать агрессором. Если посмотреть по внутренней политике, то вдумайтесь в цифру, до 1 500 ежедневно добровольцев идет на СВО. До 80 % релокантов, которые сбежали, боясь мобилизации, вернулись.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Я бы не называл это каким-то тупиком, потому что это такое решение, которое принято было Владимиром Путиным. И Александр Лукашенко говорил об этом, что можно было прорвать всю эту оборону, причем уникальность украинской армии заключается в том, что они заминировали огромное количество полей, но они не сделали карту, они сами не знают. Как раз таки в тупик попала украинская армия. Они заминировали все вокруг, даже отступая они сами натыкались на собственные минные поля.
Я согласен, что весь мир вышел из тупика, потому что мы видим и желание вступить в БРИКС. Это понимание, что вооружение России является передовым и самым лучшим в мире. Сейчас идет, на мой взгляд, позиционная борьба. Украинская армия потихоньку отступает, но самые главные перемены внутри России произошли, абсолютная консолидация общества. Более 80 % россиян поняли, ради чего мы это начали, и поддерживают то, что сейчас идет.
Придыбайло: Россия и Беларусь остаются одни против коллективного Запада, который бьется в истерике – подробности здесь.