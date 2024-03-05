Укладывали трубопровод и обнаружили клад серебряных монет. Эта тайна Чашников вас удивит

Утопающий в бескрайних озерах. Манящий старинными руинами. Индустриальный и самобытный. Герой нашего выпуска – город Чашники. Впервые он упоминается в 1504-м в переписи крупных местечек Полоцкого воеводства ВКЛ, рассказали в программе «Путевка BY».

Владели им Сапеги и Потоцкие. А расцвет пришелся на Володковичей. В историческом музее можно познакомиться с ключевыми фигурами и увидеть макет замка, построенного по приказу Ивана Грозного. Увы, Ливонская война не оставила ему шанса.

Центр города хранит немало тайн. На улице Пролетарской, когда укладывали трубопровод, обнаружили клад серебряных монет. Вот вам и отголоски купеческой дольче виты. К слову, раньше улица называлась Золотая горка.