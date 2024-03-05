Прямой эфир

Укладывали трубопровод и обнаружили клад серебряных монет. Эта тайна Чашников вас удивит

05 марта 2024 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Утопающий в бескрайних озерах. Манящий старинными руинами. Индустриальный и самобытный. Герой нашего выпуска – город Чашники. Впервые он упоминается в 1504-м в переписи крупных местечек Полоцкого воеводства ВКЛ, рассказали в программе «Путевка BY».

Укладывали трубопровод и обнаружили клад серебряных монет. Эта тайна Чашников вас удивит-1

Владели им Сапеги и Потоцкие. А расцвет пришелся на Володковичей. В историческом музее можно познакомиться с ключевыми фигурами и увидеть макет замка, построенного по приказу Ивана Грозного. Увы, Ливонская война не оставила ему шанса.

Центр города хранит немало тайн. На улице Пролетарской, когда укладывали трубопровод, обнаружили клад серебряных монет. Вот вам и отголоски купеческой дольче виты. К слову, раньше улица называлась Золотая горка.

Седьмое чудо Чашников! Показываем деревянные скульптуры от местной мастерицы – подробности здесь.

Укладывали трубопровод и обнаружили клад серебряных монет. Эта тайна Чашников вас удивит-4

Надежда Король, главный хранитель фондов Чашникского исторического музея:
Легенда связана с тем, что золото в определенное время выходит из-под земли и превращается в светящийся яркий круг. Если его заметил одинокий путник, то он должен разбить этот диск, он рассыпется на сотни тысяч золотых монет. Потом обязательно нужно это собрать в карманы, в сумки, обязательно молча идти домой и никому ничего не говорить, тогда это золото принесет вам много счастья.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

Другие новости рубрики

Все новости
С какими проблемами и вопросами люди приходят в монастырь? Поговорили с иеромонахом
05 марта 2024 08:05

С какими проблемами и вопросами люди приходят в монастырь? Поговорили с иеромонахом

«В тупик попала украинская армия». Эксперты обсудили позиционные возможности России и Украины
05 марта 2024 08:02

«В тупик попала украинская армия». Эксперты обсудили позиционные возможности России и Украины

В нескольких областях Беларуси уже приступили к весеннему севу
05 марта 2024 07:36

В нескольких областях Беларуси уже приступили к весеннему севу