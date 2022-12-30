«Сделать детям сказку». Журналисты Минской области присоединились к акции «СМИ Минщины – нашим детям»

Новости Беларуси. Тепло и сюрпризы каждому ребенку. В Минской области набирает обороты благотворительная акция «СМИ Мищины – нашим детям», сообщил в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Тепло и сюрпризы каждому ребенку. В Минской области набирает обороты благотворительная акция «СМИ Мищины – нашим детям», сообщил в программе «Минщина» на СТВ.
К марафону добра присоединился творческий коллектив редакции газеты «Бярэзiнская панарама». Сотрудники издания вместе с депутатами и представителями детской школы искусств посетили воспитанников социально-педагогического центра.
Для ребят подготовили развлекательную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок получил подарок.
Юлия Букель, главный редактор районной газеты «Бярэзінская панарама»:
Березинский район всегда активно принимает участие в акции «Наши дети». Вручили детям сувениры, сладкие подарки. Было приятно, что активно отозвались на нашу акцию, когда мы объявили, молодежь, члены БРСМ, наши предприятия (ДЭУ № 6), а также индивидуальные предприниматели.
Светлана Дражник, директор Березинского районного социально-педагогического центра:
В праздники, особенно новогодние, хочется сделать детям сказку. Мы знаем, что у них одно желание – оказаться в новогоднюю ночь со своими родителями. Но так как они оказались в такой трудной жизненной ситуации и вынуждены находиться у нас здесь, в приюте, мы всеми силами, весь мой состав педагогический – и воспитатели, и все работники – стараемся для них создать радостную атмосферу.
Всего в рамках акции представители СМИ посетят более сотни юных жителей со всей Минской области. В ряде случаев подарки для ребят приобретались на основании их писем Деду Морозу. Так, девочка из Солигорска получила от журналистов нарядное платье и новые сапожки, а сестры-близнецы из Старых Дорог – телевизор.
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