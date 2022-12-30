Предложение поступать в вуз по собеседованию. Министр образования о привилегиях для выпускников детского технопарка

Новости Беларуси. В Национальном детском технопарке подвели итоги форума выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух дней ребята посещали тематические лекции, мастер-классы и презентовали инновационные проекты. В рамках форума выпускники смогли пообщаться с министром образования. В формате открытого диалога будущие абитуриенты задали Андрею Иванцу актуальные вопросы об особенностях вступительной кампании 2023 года.

Андрей Мамаев, участник форума:

Тема животрепещущая для всех выпускников. Мы в год, в который проводятся реформы, еще ничего не знаем, это будут еще только на нас опробировать. Но я надеюсь, что успешно пройду все испытания и смогу поступить на химический факультет БГУ.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Очень важно, чтобы те ребята, которые являются одаренными, которые приходят к нам, они нашли свой путь как в образовании, так и в последующем в профессии. Безусловно, сегодня мы создаем непрерывную систему подготовки наших ребят, начиная от школы, Национального детского технопарка и приход их в наше учреждение высшего образования. Именно поэтому в правила приема и в указ главы государства мы внесли предложение, чтобы ребята, которые являются выпускниками Национального детского технопарка, имели рекомендацию наблюдательного совета, они могли по собеседованию поступать в любое наше учреждение высшего образования.