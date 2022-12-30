«Доставляется с 26 по 31 декабря». Сколько стоит подарок от Деда Мороза и что в него входит?

Новости Беларуси. Чем меньше дней до Нового года, тем больше хлопот у Деда Мороза. До боя курантов нужно успеть поводить хороводы в детских садах и школах, принять гостей в своей резиденции и раздать всем подарки. С последним сказочному персонажу с радостью помогают работники почты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтальон! Здравствуйте, а Ваня Старченко дома? Трехлетний Иван немного растерялся, когда увидел на пороге женщину в синей куртке, а еще и с разноцветным пакетом в руках.

У Дедушки Мороза много дел и он решил, что почтальон тебе принесет вот такой большой подарочек, держи, умничка!

– Иди, сынок, спасибо скажи.

– Спасибо!

– Большой-большой расти. Слушайся маму и папу, хорошо? И будь большой-большой мальчик хороший. Справиться с подарочной упаковкой малышу помогают родители.

Смотри какой! Красивый? Держи сам.

Светлана Старченко, жительница Гомеля:

Услуга, конечно, очень интересная. Ребенок знает, что почтальон приносит и письма, и посылки, и подарки. Не ожидал, наверное. Но игрушки, подарки он, конечно, любит. Подаркам всегда рад.

Татьяна Федосеева – почтальон с большим стажем, посылки от главного зимнего волшебника разносит не первый год. Говорит, что эта часть трудовых обязанностей, пожалуй, самая приятная. Нет большей радости, чем видеть удивление и счастье на лицах детей. Чтобы в праздничные дни в отделениях почты не было аврала, принимать заказы на традиционную новогоднюю услугу начали еще в конце осени. На почте предлагали варианты на выбор.

Екатерина Шкурко, специалист отделения почтовой связи Гомеля:

Письмо Деду Морозу. В него входят письмо от Деда Мороза, почтовая карточка с возможностью раскрашивания и книжка-раскраска. Доставляется с 26 по 31 декабря. Также есть подарок от Деда Мороза. Туда входят почтовая карточка с возможностью раскрашивания, книжка-раскраска и игрушка. Все это стоит 24,60. Игрушка красивая, большая, на данный момент заказов было больше в этом году.