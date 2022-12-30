Дизайн выбран неслучайно. Посмотрите, какую новогоднюю подсветку сделали для универмага «Беларусь»

Новости Беларуси. В цветах государственного флага. В столичном универмаге в Заводском районе обновили дизайн подсветки. Теперь в вечернее время торговый объект будет освещаться в красно-зеленом цвете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яркие огни включают ежедневно в 17:00. Для подсветки торгового объекта были применены мощные энергосберегающие источники – более 30 красных и порядка 16 зеленых прожекторов. К слову, такой дизайн был выбран неслучайно.

Александр Рубинов, помощник директора универмага:

Это посыл от наших избирателей, от наших жителей Заводского района. Нам пожелания высказывали, приходили сюда к нам, в администрацию Заводского района: давайте сделаем. И мы решили в Год исторической памяти подсветку сделать в цветах государственного флага. И получилось очень красиво.