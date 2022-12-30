Прямой эфир

Дизайн выбран неслучайно. Посмотрите, какую новогоднюю подсветку сделали для универмага «Беларусь»

30 декабря 2022 16:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В цветах государственного флага. В столичном универмаге в Заводском районе обновили дизайн подсветки. Теперь в вечернее время торговый объект будет освещаться в красно-зеленом цвете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дизайн выбран неслучайно. Посмотрите, какую новогоднюю подсветку сделали для универмага «Беларусь»-1

Яркие огни включают ежедневно в 17:00. Для подсветки торгового объекта были применены мощные энергосберегающие источники – более 30 красных и порядка 16 зеленых прожекторов. К слову, такой дизайн был выбран неслучайно.

Дизайн выбран неслучайно. Посмотрите, какую новогоднюю подсветку сделали для универмага «Беларусь»-3

Александр Рубинов, помощник директора универмага:
Это посыл от наших избирателей, от наших жителей Заводского района. Нам пожелания высказывали, приходили сюда к нам, в администрацию Заводского района: давайте сделаем. И мы решили в Год исторической памяти подсветку сделать в цветах государственного флага. И получилось очень красиво.

Дизайн выбран неслучайно. Посмотрите, какую новогоднюю подсветку сделали для универмага «Беларусь»-5

Праздничная атмосфера. Я люблю Беларусь. Тут все комфортно и удобно.

Во время обновления фасада здания были использованы панели, лампы и элементы отечественного производства. К слову, его площадь составляет более 1 000 квадратных метров.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Новый год # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Предложение поступать в вуз по собеседованию. Министр образования о привилегиях для выпускников детского технопарка
30 декабря 2022 16:14

Предложение поступать в вуз по собеседованию. Министр образования о привилегиях для выпускников детского технопарка

«Событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность». Реакция Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси
30 декабря 2022 15:50

«Событие, которое вызвало крайнюю обеспокоенность». Реакция Кремля на падение украинской ракеты в Беларуси

В Мингорисполкоме обсудили изменения в Налоговом кодексе и развитие предпринимательского сектора
30 декабря 2022 15:41

В Мингорисполкоме обсудили изменения в Налоговом кодексе и развитие предпринимательского сектора