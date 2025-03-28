Сделали всё очень красиво – минчанка рассказала, как депутат помог решить проблему с детской площадкой

Буквально китайская стена Минска – этот жилой дом занимает второе место среди самых длинных в столице. Если в цифрах: 25 подъездов, 822 квартиры, а протяженность превышает 550 метров. Совсем недавно здание прошло капремонт, однако с благоустройством двора у местных жителей были вопросы, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Валерия Быстрова, жительница Минска: Дом старый, тут ничего такого раньше не было. Тут был старый большой городок, который со временем себя исчерпал, с которого оставалось, по сути говоря, две-три железки, которые травмоопасны были, которые шатались, штыки из земли торчали, то есть здесь столько раз спотыкались, бились где-то, царапались. Было много травмоопасного.

Неравнодушные жители многоквартирного дома неоднократно писали в соответствующие службы с просьбой о благоустройстве придомовой территории. Окончательно вопрос разрешился после обращения к депутату Мингорсовета, который оперативно отреагировал на ситуацию.

Валерия Быстрова: Наверное, прошло две недели, три недели, и мне перезвонил помощник депутата. Мы с ней встретились, прошлись по двору, я показала, что, где хочется, и вот в течение года, за тот год, наверное, к ноябрю, они уже все сделали очень красиво.

Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов:

Это было мое первое обращение ко мне как к депутату Минского городского Совета депутатов. Все-таки дети – это наше молодое поколение, и нам хочется, чтобы детки могли заниматься в безопасном месте. На сегодняшний день здесь установлены две детские площадки, они новые, установлены лавочки, также мусорки для того, чтобы детские площадки были чистые.

Самое главное, конечно же, мы должны были прекрасно понимать, что все те вопросы, которые поднимаются у жителей, мы должны ни в коем случае сразу не отказывать, мы должны выслушать человека.