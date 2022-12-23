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«Проблемы я просто не вижу». Почему дачники против кондитерского производства? Анонс программы «Решение есть!»

23 декабря 2022 10:41
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать! Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!  

Сладкая жизнь или горькие перспективы? Жители садоводческого товарищества против соседства с кондитерским производством.  

«Проблемы я просто не вижу». Почему дачники против кондитерского производства? Анонс программы «Решение есть!»-1

Людей беспокоит этот вопрос именно по шуму, по экологии.  

Право на свежий воздух. Что делать, если в частный сектор постучался прогресс?  

«Проблемы я просто не вижу». Почему дачники против кондитерского производства? Анонс программы «Решение есть!»-4

Контуры, которые есть по углам сегодня от Герасименко 57, где наша территория, от пустыря, от стоянки – углы эти не поменяются.  
– Это вы сегодня так говорите, да? Где гарантия того, что вы сказали? Что не будет расширяться, распространятся.  
– Какую гарантию вы хотите?  

Когда на вкус и цвет товарищей нет. В чем на самом деле камень преткновения дачников и власти?  

«Проблемы я просто не вижу». Почему дачники против кондитерского производства? Анонс программы «Решение есть!»-7

Проблемы я просто не вижу. Если будет пахнуть шоколадом – ради бога. Мое пожелание, чтобы мы перешли и жили дальше, развивались.  

«Проблемы я просто не вижу». Почему дачники против кондитерского производства? Анонс программы «Решение есть!»-10

Кто прав, а кто крайний? Законы дачной жизни в черте города. «Решение есть!» в 16:50 23 декабря – сразу после выпуска новостей на СТВ.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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