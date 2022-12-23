Стратегию по борьбе с коррупцией впервые приняли в Беларуси. Что это за документ? Рассказал Андрей Швед

Новости Беларуси. Стратегию по борьбе с коррупцией впервые приняли в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ системный.
Новости Беларуси. Стратегию по борьбе с коррупцией впервые приняли в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ системный.
Своего рода это дорожная карта по противодействию экономическим преступлениям. Выявлять и устранять малейшие признаки коррупции будут в комплексе. В эту работу помимо профильных ведомств включатся общественные организации. Правоохранители также рассчитывают на содействие трудовых коллективов.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Стратегия по борьбе с коррупцией – это новый документ, который принят впервые в нашей стране. Там, можно сказать, семь основных блоков. Но основной упор мы сделали на то, чтобы максимально вовлечь общественность в работу по борьбе с коррупцией, в первую очередь, трудовые коллективы. Должна быть действенная обратная связь между правоохранителями, которых должны информировать в соответствии с последними изменениями в закон «О борьбе с коррупцией», нанимателей, должностных лиц о фактах коррупции. И требовать от них, чтобы руководители принимали действенные меры.
Сегодня в Минске проходит координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. План работы по этим направлениям определен на ближайшие три года. Большое внимание, согласно его положениям, на практике уделят противодействию рецидивной преступности и занятости отбывших наказание. На данный момент около 70 % тех, кто вернулся из мест лишения свободы, ранее нигде не работали и не получали образование.
Подписывайтесь на нас в Telegram!