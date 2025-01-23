Этот белорус учил Президента валить деревья. Встретились с сотрудником Логойского лесхоза

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Иван Липский, вальщик леса Логойского лесхоза:

Я заводил, потому что пила была технически немного неисправна. Они же не знали, что им пойдет. Дали бы хорошую пилу, а так пила немного была… Ручка заводная болталась, как собачье ухо. Он не заводил, а пилил. И он сказал сразу: «Показывай, как валить». Первое дерево я валил сам. Потом второе он валил.

Один момент, когда раскрыжовывать дерево, он не так. Я говорю, что так не делается, потому что на земле лежит, типа промыл. Получается, цепь допиливает до земли, и можно в землю туда. А когда надо по технологии, проколом и туда, а потом уже вверх. Я такое, говорит, не знал, буду знать уже. Я ему потом пошутил, если что, обращайтесь, помогу пилить дальше.