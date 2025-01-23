Рука у Президента твёрдая! Белорус рассказал об эмоциях при встрече с Президентом

Иван Липский, вальщик леса Логойского лесхоза:

Квартальный опросника, трактор измельчал, там было полсапога, это такая земля, как пух. Он в кроссовках, может, и набрал в кроссовки, но смело шел, не боясь. Только первое время, 5 минут буквально, как-то меня потрясывало. А потом все как-то... На тот момент вообще каким-то очень простым. Я тоже заметил, что я, когда меня поздравлял, здоровались, перчатка кожаная уже мокрая стала, снимать трудно. Он говорит: не снимайте. Я говорю: как это? Раза четыре рукопожатие у нас было. Не надо снимать, видит, что она не хочет слезать. Рука твердая такая, не сравнится с моей, побольше немного.