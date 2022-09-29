Как из коровьего молока получается сливочное масло? Съездили на завод и выяснили
Новости Беларуси. Почти полтора миллиона тонн молока. Такое количество сырья получили с начала 2022 года в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. После жизнь готового продукта уже проходит на производстве. Одно из направлений переработки – сливочное масло. Получить продукт просто. Главное – натуральное сырье и точная до мельчайших тонкостей технология.
Мария Царикевич побывала на маслодельном заводе.
Мария Царикевич, корреспондент:
Прежде чем появиться на полках магазинов, масло проходит несколько этапов. А начинается все с сырья. Например, чтобы получить килограмм масла, необходимо более 20 литров молока.
С фермы молоко попадает на переработку. За день бывает несколько рейсов, все зависит от удоя. Основную роль в транспортировке играет температурный режим.
Сергей Доморад, водитель-экспедитор маслодельного завода:
Начинаем мы с шести утра. И до шести вечера. Едем в хозяйство, получаем молоко, пломбируем обязательно. И накладные, чтобы документы были сопроводительные все. И везем сюда. Здесь отбираем анализы, на проходной отмечаемся. Дают добро – выгружаемся.
Подробности в видеоматериале.