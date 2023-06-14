Число доноров крови в Беларуси превышает 100 тысяч человек

Новости Беларуси. Маленький поступок во имя великого дела. Сегодня, 14 июня, Всемирный день донора. Порядка 100 тысяч белорусов ежегодно откликается на призыв сдачи крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для тех, кто готов вносить посильный вклад в общее дело, в нашей стране разработали поощрительные меры: от компенсационных выплат до дополнительного дня отдыха. К благотворительной акции присоединились и государственные служащие.