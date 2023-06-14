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Число доноров крови в Беларуси превышает 100 тысяч человек

14 июня 2023 14:00
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Новости Беларуси. Маленький поступок во имя великого дела. Сегодня, 14 июня, Всемирный день донора. Порядка 100 тысяч белорусов ежегодно откликается на призыв сдачи крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число доноров крови в Беларуси превышает 100 тысяч человек-1

Для тех, кто готов вносить посильный вклад в общее дело, в нашей стране разработали поощрительные меры: от компенсационных выплат до дополнительного дня отдыха. К благотворительной акции присоединились и государственные служащие.

Число доноров крови в Беларуси превышает 100 тысяч человек-4

Марина Осоприлко, главный врач Брестской областной станции переливания крови:
Я думаю, что многие из нас сталкивались с трудными ситуациями, когда случалось ДТП, экстренные ситуации в акушерстве и гинекологии или педиатрии. В данном случае кровь незаменима. Ни одна биологическая жидкость не может восполнить функции, которые выполняет человеческая кровь. Не зря ее называют божественной жидкостью.

Медики отмечают, что благодаря таким выездным донорским залам пополняется до 20 % годового запаса крови.

# Донорство в Беларуси # общество # Фотофакт

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