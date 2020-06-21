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«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл

21 июня 2020 16:16
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Новости Беларуси. Их призвание – спасать человеческие жизни и заботиться о здоровье каждого человека. Сегодня, 21 июня, праздник у белорусских медиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это огромная армия врачей, медицинских сестер, лаборантов, санитаров, сотрудников скорой помощи, ученых-исследователей – всех, кто имеет отношение к этой профессии.

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Сельский доктор – традиционно человек особый. Наверное, один из главных авторитетов в деревне. Здоровье земляков не просто его ответственность. Наверное, можно сказать – судьба. Отправляемся в небольшое путешествие, познакомимся с удивительными людьми, расскажем уникальные истории.

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«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-4

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-6

Первая точка нашего маршрута – Горелецкий сельский совет Пуховичского района. У Федоровны – так Татьяну Терешкович ласково называют местные жители – в самом разгаре прием пациентов. Кто ногу подвернул, у кого давление, проблемы с желудком – сразу к ней. И так уже 37 лет. Стать врачом мечтала с детства. И здесь личная история.

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-9

Татьяна Терешкович, заведующая ФАП Горелецкого сельского совета:
У меня очень рано умер отец. И вот с самого детства мне хотелось стать доктором и помогать людям.

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-12

Уже несколько поколений односельчан прошли через ее опытные руки. Специфика оказания медицинской помощи на селе – самый широкий профиль. Можно сказать, от зубной боли до рождения ребенка. И многие Татьяне Федоровне обязаны даже жизнью.

Татьяна Терешкович:
Умирает человек. Приезжаем – он лежит прямо на полу. Что случилось? Он поймал рой пчел и решил этих пчел посадить в улей. Они рассыпались и укусили его не знаю сколько раз. У него анафилактический шок, и он уже практически задыхается. Он уже чуть дышит. Делаю внутривенную инъекцию, и он буквально на глазах начинает дышать.

То есть кажется, что уже сейчас все. Я позвонила тем, кто меня привез, говорю: «Вызывайте срочно скорую, потому что я могу не справиться с таким случаем». Они вызывают скорую. Я колю в вену, оказываю ему помощь, и он буквально на глазах у меня приходит в себя. Пока пришла скорая, он уже запел песни.

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-15

В этом году, наверное, весь мир прочувствовал, что супергерои – это не те, кого мы видим на киноэкранах. Ситуация с коронавирусом расставила приоритеты. В родной деревне не случилось ни одного случая заболевания опасной болезнью. И здесь тоже есть заслуга Татьяны Федоровны.

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-18

Татьяна Терешкович:
Спокойно люди приходят, спрашивают. Объясняю, рассказываю, что ситуация сложная, но вы все-таки дома, старайтесь меньше... Скажите детям, чтобы не приезжали так часто, если из города. Ну и как-то у нас до сих пор все спокойно.

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-21

В деревне, где все друг друга знают и каждый на виду, очень важно, что о тебе думают и говорят земляки. И здесь никакие свои качества не спрячешь. Заслужить доверие и уважение можно только делом. Что говорят о Татьяне Федоровне односельчане?

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-24

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-26

Елена Сенько:
У меня давление часто бывает, если поработаю. Федоровна спасает. Если бы не она, я не знаю, что было бы. Федоровна очень добрый человек у нас. Она день и ночь все бежит и бежит.

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-29

Тамара Кириллова:
Она еще ни одному человеку никогда не отказала. Приятная женщина, никогда никому не нагрубила. Ни на работе, ни на улице. Никогда никому не нагрубила. Все ею довольны. Она неоднократно депутатом у нас в Сельский совет выбиралась. Все скажут то же самое, что сказала я. Если бы не наша Федоровна, мы бы тут пропали, как швед под Полтавой.

«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл-32

И вот Татьяна Федоровна вновь садится на велосипед и едет на очередной вызов.

# Врачи Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Татьяна Терешкович # Елена Сенько # Тамара Кириллова # Фотофакт

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