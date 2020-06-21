«Пока пришла скорая, он уже запел песни». Сельский врач рассказывает, как спасала пациента после укусов пчёл
Новости Беларуси. Их призвание – спасать человеческие жизни и заботиться о здоровье каждого человека. Сегодня, 21 июня, праздник у белорусских медиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это огромная армия врачей, медицинских сестер, лаборантов, санитаров, сотрудников скорой помощи, ученых-исследователей – всех, кто имеет отношение к этой профессии.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Сельский доктор – традиционно человек особый. Наверное, один из главных авторитетов в деревне. Здоровье земляков не просто его ответственность. Наверное, можно сказать – судьба. Отправляемся в небольшое путешествие, познакомимся с удивительными людьми, расскажем уникальные истории.
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Первая точка нашего маршрута – Горелецкий сельский совет Пуховичского района. У Федоровны – так Татьяну Терешкович ласково называют местные жители – в самом разгаре прием пациентов. Кто ногу подвернул, у кого давление, проблемы с желудком – сразу к ней. И так уже 37 лет. Стать врачом мечтала с детства. И здесь личная история.
Татьяна Терешкович, заведующая ФАП Горелецкого сельского совета:
У меня очень рано умер отец. И вот с самого детства мне хотелось стать доктором и помогать людям.
Уже несколько поколений односельчан прошли через ее опытные руки. Специфика оказания медицинской помощи на селе – самый широкий профиль. Можно сказать, от зубной боли до рождения ребенка. И многие Татьяне Федоровне обязаны даже жизнью.
Татьяна Терешкович:
Умирает человек. Приезжаем – он лежит прямо на полу. Что случилось? Он поймал рой пчел и решил этих пчел посадить в улей. Они рассыпались и укусили его не знаю сколько раз. У него анафилактический шок, и он уже практически задыхается. Он уже чуть дышит. Делаю внутривенную инъекцию, и он буквально на глазах начинает дышать.
То есть кажется, что уже сейчас все. Я позвонила тем, кто меня привез, говорю: «Вызывайте срочно скорую, потому что я могу не справиться с таким случаем». Они вызывают скорую. Я колю в вену, оказываю ему помощь, и он буквально на глазах у меня приходит в себя. Пока пришла скорая, он уже запел песни.
В этом году, наверное, весь мир прочувствовал, что супергерои – это не те, кого мы видим на киноэкранах. Ситуация с коронавирусом расставила приоритеты. В родной деревне не случилось ни одного случая заболевания опасной болезнью. И здесь тоже есть заслуга Татьяны Федоровны.
Татьяна Терешкович:
Спокойно люди приходят, спрашивают. Объясняю, рассказываю, что ситуация сложная, но вы все-таки дома, старайтесь меньше... Скажите детям, чтобы не приезжали так часто, если из города. Ну и как-то у нас до сих пор все спокойно.
В деревне, где все друг друга знают и каждый на виду, очень важно, что о тебе думают и говорят земляки. И здесь никакие свои качества не спрячешь. Заслужить доверие и уважение можно только делом. Что говорят о Татьяне Федоровне односельчане?
Елена Сенько:
У меня давление часто бывает, если поработаю. Федоровна спасает. Если бы не она, я не знаю, что было бы. Федоровна очень добрый человек у нас. Она день и ночь все бежит и бежит.
Тамара Кириллова:
Она еще ни одному человеку никогда не отказала. Приятная женщина, никогда никому не нагрубила. Ни на работе, ни на улице. Никогда никому не нагрубила. Все ею довольны. Она неоднократно депутатом у нас в Сельский совет выбиралась. Все скажут то же самое, что сказала я. Если бы не наша Федоровна, мы бы тут пропали, как швед под Полтавой.
И вот Татьяна Федоровна вновь садится на велосипед и едет на очередной вызов.