Счастливое детство, материнство и достойная старость. Что ожидает белорусов после принятия законопроекта о соцзащите?

Новости Беларуси. Один из самых обсуждаемых законопроектов приняли сегодня, 14 декабря, парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арест, ограничение или лишение свободы до 5 лет. Какие еще меры предусмотрены теперь законом за геноцид, читайте здесь.

Счастливое детство и материнство, достойная старость и помощь каждому, кто в этом нуждается. Позаботились парламентарии также о нашей жизни в 2022 году. В двух чтениях принят законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения. Он внесен в Палату представителей главой государства. Какие пенсии будут в 2022 году? На этот вопрос ответила депутат Палаты представителей – читайте здесь.

Юлия Мурина, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Доходы бюджета фонда на 2022 год сформированы в сумме 21,4 млрд рублей с темпом роста 109,5 %. Это с учетом субвенций из республиканского бюджета, которые планируются на уровне 1,7 млрд рублей. Основные доходы – это, конечно, обязательные страховые взносы, которые составляют порядка 90 % доходной части бюджета фонда. Расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме 21,1 млрд рублей с темпом роста 109,6 %. Как и в предыдущие годы, более 76 % средств бюджета фонда будет заложено на пенсионное обеспечение. Приняли в первом чтении и проект национального бюджета на 2022 год. В приоритете – социальная защищенность каждого белоруса, повышение качества жизни, рост зарплаты бюджетников. Кроме того, особое внимание будет уделено помощи семьям, поддержке нуждающихся в строительстве жилья и развитию энергетической инфраструктуры.

Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для планирования бюджета принят инерционный план развития экономики с темпом роста 100,7 %. В текущем году в республиканском бюджете предусмотрено на поддержку реального сектора экономики на 30 % выше аналогичного периода 2021 года. С чем это связано? Прежде всего что необходимо нам сохранить системные меры, которые сегодня уже есть, и точечно поддерживать те отрасли, которые будут наиболее подвержены санкционному давлению, эпидемиологической ситуации. Особый акцент сделан на обеспечении тех социальных гарантий, которые были предусмотрены программой социально-экономического развития, в том числе до 2025 года. В следующем году соотношение заработной платы работников здравоохранения 150 %, а образования – 80 %. В принципе, мы идем поэтапно. Для этих целей также в республиканском бюджете предусмотрено создание резервного фонда в объеме 900 млн рублей. Депутаты уверяют, никаких ограничений в финансировании различных сфер не будет, если мы все будем над этим работать.

Светлана Одинцова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Формируется резервный фонд. И в случае необходимости из него средства поступают. В период развития доходная часть пополняется, которая идет на уязвимые направления. Чтобы развивалась социальная сфера, должна развиваться экономика. И в ней основные направления – это инвестиции и экспорт и услуг, и товаров. В этом направлении должны работать все руководители и все сферы и искать решения на момент возникновения проблем.