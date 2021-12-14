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Какие пенсии будут в 2022 году? На этот вопрос ответила депутат Палаты представителей

14 декабря 2021 11:01
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Новости Беларуси. Совершенствование налоговой системы, защита исторической памяти, финансирование социальных программ. Ряд важных законопроектов рассмотрели депутаты Палаты представителей 14 декабря на заседании шестой сессии.  

Какие пенсии будут в 2022 году? На этот вопрос ответила депутат Палаты представителей-1

14 декабря принят в первом чтении проект национального бюджета на 2022 год. В приоритете социальная защищенность каждого белоруса, повышение качества жизни, рост зарплаты бюджетников. Кроме того, особое внимание в следующем году будет уделено помощи семьям, поддержке нуждающихся в строительстве жилья, развитию жилой и энергетической инфраструктуры. Также парламентарии приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения.  

Какие пенсии будут в 2022 году? На этот вопрос ответила депутат Палаты представителей-4

Юлия Мурина, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Планируется, что в 2022 году с учетом повышения пенсий среднемесячный размер пенсии по возрасту для неработающего пенсионера составит 581 рубль. На финансирования пособий будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Это порядка 22 % от расходов бюджета фонда. В целом, бюджет фонда на 2022 год сформирован с профицитом, с превышением доходов над расходами. В сумме 347,1 миллиона рублей.  

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# Пенсии # общество # Юлия Мурина # Фотофакт

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