Какие пенсии будут в 2022 году? На этот вопрос ответила депутат Палаты представителей

14 декабря принят в первом чтении проект национального бюджета на 2022 год. В приоритете социальная защищенность каждого белоруса, повышение качества жизни, рост зарплаты бюджетников. Кроме того, особое внимание в следующем году будет уделено помощи семьям, поддержке нуждающихся в строительстве жилья, развитию жилой и энергетической инфраструктуры. Также парламентарии приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения.

Юлия Мурина, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Планируется, что в 2022 году с учетом повышения пенсий среднемесячный размер пенсии по возрасту для неработающего пенсионера составит 581 рубль. На финансирования пособий будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Это порядка 22 % от расходов бюджета фонда. В целом, бюджет фонда на 2022 год сформирован с профицитом, с превышением доходов над расходами. В сумме 347,1 миллиона рублей.