Какие пенсии будут в 2022 году? На этот вопрос ответила депутат Палаты представителей

Новости Беларуси. Совершенствование налоговой системы, защита исторической памяти, финансирование социальных программ. Ряд важных законопроектов рассмотрели депутаты Палаты представителей 14 декабря на заседании шестой сессии.
Новости Беларуси. Совершенствование налоговой системы, защита исторической памяти, финансирование социальных программ. Ряд важных законопроектов рассмотрели депутаты Палаты представителей 14 декабря на заседании шестой сессии.
14 декабря принят в первом чтении проект национального бюджета на 2022 год. В приоритете социальная защищенность каждого белоруса, повышение качества жизни, рост зарплаты бюджетников. Кроме того, особое внимание в следующем году будет уделено помощи семьям, поддержке нуждающихся в строительстве жилья, развитию жилой и энергетической инфраструктуры. Также парламентарии приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения.
Юлия Мурина, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Планируется, что в 2022 году с учетом повышения пенсий среднемесячный размер пенсии по возрасту для неработающего пенсионера составит 581 рубль. На финансирования пособий будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Это порядка 22 % от расходов бюджета фонда. В целом, бюджет фонда на 2022 год сформирован с профицитом, с превышением доходов над расходами. В сумме 347,1 миллиона рублей.
Сколько лет нужно работать, чтобы получать трудовую пенсию? Рассказал юрист.