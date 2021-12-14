Арест, ограничение или лишение свободы до 5 лет. Какие ещё меры предусмотрены теперь законом за геноцид?

Новости Беларуси. Один из самых обсуждаемых законопроектов приняли сегодня, 14 декабря, парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ прошел сразу два чтения в Палате представителей. Речь о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Важно отметить, что данный факт впервые признается на законодательном уровне. В рамках сессии депутаты также обсудили, на что пойдут средства из бюджета 2020-2022 и какие резервы удалось сохранить в условиях пандемии и санкционного давления. Оксана Семашко продолжит тему.

Сегодня в Овальном зале депутаты много говорили о личном. Строгий формат общения они сменили на разговор по душам. Свою и общенациональную историческую память, которая затронула каждую белорусскую семью 80 лет назад, они готовы защищать до конца.

Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ни одна война не делала угрозу уничтожения белорусского народа настолько реалистичной. Миллионы наших соотечественников погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Были сожжены, расстреляны в ходе карательных операций, замучены в концентрационных лагерях миллионы известных и безымянных, поэтому наша самая главная задача – сохранить память и историческую правду о тех трагических событиях. Что предусматривает законопроект «О геноциде белорусского народа»? Рассказывает депутат – читайте здесь. Сегодня парламентарии сразу в двух чтениях рассмотрели законопроект «О геноциде белорусского народа». Он предполагает введение уголовной ответственности за отрицания преступлений нацистов. Тем, кто посягнет на память о нашем трагическом прошлом, грозит арест или ограничение свободы до пяти лет, или лишение свободы на аналогичный срок. Это касается всех, кто отрицает геноцид посредством публичных выступлений: в СМИ и интернет-публикациях.

Людмила Здорикова:

Уничтожение белорусского народа сопровождалось уничтожением и его исторического наследия, духовного, материального, поэтому сегодня попытки тех, кто пытается стереть из памяти события тех трагических дней или переписать итоги Великой Отечественной войны, итоги Второй мировой войны, поставить другие акценты в этих событиях, не только безнравственны, но и преступны, с нашей точки зрения. Наша святая обязанность, долг – сохранить память, защитить память поколений тех людей, которые подарили нам мир, нам и нашим детям возможность быть хозяевами на нашей земле и уверенно смотреть в завтрашний день. Тем временем Генпрокуратура продолжает устанавливать новые факты, которые подтверждают геноцид. О страшных событиях 80-летней давности не должны забывать и наши дети. Воспитание подрастающего поколения стало сегодня также главной темой парламентариев во время международного диалога с ЮНИСЕФ.