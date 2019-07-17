Счастливчики вступительной кампании-2019: «Не надо сдавать никакое ЦТ. Ты просто приходишь, и тебя зачисляют на бюджет»

В Беларуси набирает обороты приемная кампания. В погоне за высшим образованием – порядка 50 тысяч вчерашних школьников. Из них каждый десятый подает документы именно в Белорусский государственный университет.

Подробности о проведении вступительной кампании – в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Татьяна Борздова, помощник ответственного секретаря приемной комиссии по Институту бизнеса БГУ:

Сначала абитуриент заполняет анкету и заявление на имя ректора дистанционно. Но мы советуем, если вы сомневаетесь в каких-то позициях, – придите – вам общественная комиссия в лице студентов нашего университета поможет это сделать. После того как они заполнили анкету и заявление, они уже приходят в комиссию того факультета, который они выбрали.

В этом году Белорусско-Китайский институт при БГУ примет первых студентов. Получать элитное образование пока будут 50 человек. Через 4 года их ждут в компаниях парка «Великий Камень» и на совместных предприятиях двух стран.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Обучение будет вестись по трем специальностям: «физика (производственная деятельность)», «механика и математическое моделирование» и «мировая экономика». То есть – не только технические, но и гуманитарный такой предмет, дисциплина. Обучение будет на русском, английском и китайском языках. В зависимости от года обучения и от пожеланий самих обучающихся.

Хватает очередей и на традиционные специальности. В последний день приема на бюджет десант абитуриентов разделился на два лагеря. Одни точно знают, за какими знаниями идут в БГУ, другие готовы забыть про выбранный факультет, как только понимают, что не проходят по баллам. Один из таких – Артем Троценко, который мечтает связать свою жизнь с химией.

Артём Троценко, абитуриент:

Я избрал такую тактику, чтобы подать документы на свой факультет первым и потом уже смотреть по количеству учеников, которые тоже хотят подать документы на этот факультет. Если «куча мала», то я буду пробовать другие факультеты. Здесь есть биотехнологии, микробиология. Тоже интересные специальности, и большое будущее за ними.

А вот Валерия Кабак твердо решила стать журналистом и на компромиссы идти не готова. Валерия Кабак, абитуриент:

На журналистике не столько все зависит от ЦТ, сколько решают баллы на творческих экзаменах. Я с 6-го класса определилась с этой профессией и решила, что она мне нравится. Она активная, не скучная и подходит по темпераменту мне.

Отдельная каста – так называемые «золотые» абитуриенты. Среди них те, кто набрал больше 390 баллов, и призеры республиканских олимпиад. Как правило, эти ребята приходят только для того, чтобы узнать, во сколько нужно явиться в университет 1 сентября.

Роман Козодой, абитуриент:

Я подаю документы на факультет географии и геоинформатики. А спокоен я потому, что в свое время взял диплом на республиканской олимпиаде, и он позволяет поступать без вступительных испытаний. Не надо сдавать никакое ЦТ. Ты просто приходишь, и тебя зачисляют на бюджет.

Абитуриент:

Я знал еще с 9-го класса, что можно поступить по этой стезе с помощью олимпиады, и я целенаправленно к этому шел. Проходные баллы пока неизвестны. Ясно одно: они будут выше прошлогодних из-за новой системы подсчета на Централизованном тестировании.