«Посмотрели, как люди находили новые пути проехать» Снимут или оставят ограничения движения транспорта после Европейских игр?

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: Полоса на самом деле и была на проспекте Победителей, и на проспекте Дзержинского. Первая полоса – это полоса для общественного транспорта. Она выделена специальной разметкой, дорожными знаками – она и была. Да, добавлялась крайняя левая полоса для общественного транспорта и для специального транспорта, обслуживающего Европейские игры. В настоящее время все эти изменения убираются. Разметка демаркируется, знаки убираются. Это был определенный полигон для испытаний этих изменений в организации дорожного движения. То есть были запрещены левые повороты на проспектах Дзержинского и Победителей. Посмотрели, как начал двигаться поток, как он перераспределялся, как люди находили новые пути и возможности проехать.

Да, понятно, что конкретному водителю, который хочет повернуть налево в конкретном месте, стало, наверное, неудобно. То есть это его раздражало, и он мог это высказать. Но рядышком с ним находится масса водителей, которым надо проехать прямо. У них появилось дополнительное время. И вот эти балансы – кому сделать лучше.

Организация дорожного движения – это такая наука, которая не может сделать всем хорошо. Как на светофоре нельзя включить всем «зеленый». Тогда будет хорошо, но недолгое время, пока не произойдет беда. Поэтому всегда кому-то будет «зеленый», а кому-то – «красный». Основная задача – создать этим людям, которым горит «красный», меньше неудобств. Поэтому не все маневры мы восстановим.

Мы посмотрели перекресток Дзержинского-Уманская. Рядышком находятся две развязки – развязка с Алибегова, развязка Второго кольца – не дозагруженные. Людям, конечно, удобнее повернуть налево, но можно проехать вперед небольшое расстояние и развернуться по развязке. Это и безопаснее, и сам перекресток – тяжелый, очень нагруженный. Мы это время отдадим прямому ходу, то есть прямо проехать станет намного проще на этом перекрестке. У нас лучше выстроится лента времени, будет координация лучше у проспекта Дзержинского. Как это, в принципе, и было. Все заметили, что прямо ехать стало намного быстрее в этот момент, даже когда не было дополнительно полосы.