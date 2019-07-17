«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург

Жильцы дома по адресу: улица Розы Люксембург, 174:

– Не залатаны эти дырки. Обращался уже не в первый раз – на следующий день они у нас такие и остаются. Перевезти здесь коляску невозможно. А если зацепиться, я могу побить голову.

– С такими люками открытыми ногу сломать легко и просто, а когда это все еще припорошено снегом, упасть – без проблем.

– Вот видите, какие у нас перепады! Я слепая, не вижу – могу упасть и ноги вообще поломать.