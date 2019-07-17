«Если зацепиться, я могу побить голову», «девочка сломала ножку»: ямы на тротуаре, темнота и плесень в подъезде дома по Розы Люксембург
Вот уже несколько недель подряд жители дома по улице Розы Люксембург пробираются к собственному подъезду наощупь. На тротуаре вдоль пятиэтажки ямы, крыльцо напоминает решето, а плитка превратилась в «графские развалины». Подробности – в сюжете программы «Добро пожаловаться».
Жильцы дома по адресу: улица Розы Люксембург, 174:
– Не залатаны эти дырки. Обращался уже не в первый раз – на следующий день они у нас такие и остаются. Перевезти здесь коляску невозможно. А если зацепиться, я могу побить голову.
– С такими люками открытыми ногу сломать легко и просто, а когда это все еще припорошено снегом, упасть – без проблем.
– Вот видите, какие у нас перепады! Я слепая, не вижу – могу упасть и ноги вообще поломать.
Злополучные трещины быстро распространятся. Жильцы проводят съёмочную группу СТВ в соседний двор. Здесь, как уверяют люди, опаснее, чем на минном поле. Пенсионеры бьют тревогу: шаткая плитка уже не раз становилась причиной травм.
Жильцы:
– Два с половиной месяца звонила в службу «115» – просила, чтобы отремонтировали ступеньки, потому что спускаться опасно для жизни,
– Положили фанеру. А зимой снежок и морозец, и растает – там падает сколько людей! Сама там падала.
– У нас был человек, поскользнулся. К сожалению, эта женщина умерла в этом году. Она очень сильно упала. Вот бортик, она головой ударилась.
– На улице ночь – здесь ничего не видно. Лампочку они включили – она маленькая. Девочка из четвертого подъезда сломала ножку.
Коммунальщикам до этих проблем – гневаются жильцы – и дела нет! Стены в их подъездах тоже держатся на честном слове.
Жильцы:
– Все облезлые, потому что по старой краске покрашены, сырость – и все отпало. Нет этой трубы, вода идет, и в квартире сырость.
– Мы обрабатывали свои стены специальным веществом от плесени, переклеиваем обои, одежда постоянно сырая в шкафу, иногда даже бывает плесень на одежде.
– Постоянно в ванной фекалии, в туалете. По квартире расплывались фекалии – я страдала неизвестно как!
Хоть глаз выколи! Корреспонденты нашей программы пробираются по подъезду в кромешной тьме. Двор же освещается 24\7.
Жильцы:
– Круглый день у нас вот горит свет, постоянно давал заявку, чтобы днем выключался, а ночью включался, без результата.
– Здесь все – пенсионеры. Это мы оплачивать тоже не можем.
Сотни претензий к коммунальщикам и десятки обращений в службу «115». Жильцы задают риторический вопрос – в какую дверь еще стучать?
Евгений Былинский, главный инженер УП «ЖЭС №31 Московского района г. Минска»:
Будем их монтировать так, чтоб их уже не вырывали, потому что мы устанавливаем – их сдают на металл, и эта проблема нескончаемая. В дальнейшем закажем, будем их бетонировать. Думаю, в этом месяце мы уже решим этот вопрос.
Когда двор на Люксембург перестанет напоминать американские горки, и найдут ли жильцы общий язык с коммунальщиками, узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.