«Всегда нравились улицы, а не просто сидеть в кабинете» Один день из жизни милиционера

Дмитрий Орос:

Всегда нравились улицы, а не просто сидеть в кабинете. То есть непосредственная работа с гражданами и даже задержания. То есть такая милицейская романтика. В первое время было и страшно, и за себя боялись. Но к этому очень быстро привыкаешь. Видели, уже могу сказать, все. Уже нас сложно чем-то удивить.