«Всегда нравились улицы, а не просто сидеть в кабинете» Один день из жизни милиционера

День Дмитрия Ороса начинается в 6.20 утра. Чистит зубы, завтракает и не спеша отправляется на работу. В ближайшие 24 часа у парня вряд ли ещё выдастся свободная минута – он милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Московского РУВД.
День Дмитрия Ороса начинается в 6.20 утра. Чистит зубы, завтракает и не спеша отправляется на работу. В ближайшие 24 часа у парня вряд ли ещё выдастся свободная минута – он милиционер-водитель оперативно-дежурной службы Московского РУВД.
Дмитрий Орос, милиционер-водитель ОДС МОБ Московского РУВД г. Минска:
Отец – командир патрульно-постовой службы в Московском РУВД. На этой должности уже порядка 15 лет. Изучает наиболее криминогенные места и выставляет туда своих ребят. С пеленок видел, как отец помогает людям. Решил пойти по его стопам.
На пульт диспетчеру поступает тревожный звонок: компания подростков в нетрезвом виде бесчинствует в спальном районе. Рабочий день официально начался!
Дмитрий Орос:
Всегда нравились улицы, а не просто сидеть в кабинете. То есть непосредственная работа с гражданами и даже задержания. То есть такая милицейская романтика. В первое время было и страшно, и за себя боялись. Но к этому очень быстро привыкаешь. Видели, уже могу сказать, все. Уже нас сложно чем-то удивить.
Прибыв на место, 23-летний сержант не словом, а делом доказывает: милиция – работа командная.
Дмитрий Орос:
Несовершеннолетние совместно со взрослыми распивали спиртные напитки в общественном месте. За совершение административного правонарушения предусмотрена статья 13.4. То есть «вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение». Ее завезут к инспектору по делам несовершеннолетних, направят на медицинское освидетельствование, поставят на учет в школе.
Тем временем, по рации передают:
Парковка. Повреждено зеркало.
Выслушав потерпевшего, напарники делают заключение: без следственной группы здесь не обойтись.
Дмитрий Орос:
Дальше будут работать сотрудник уголовного розыска, эксперт-криминалист – снимать отпечатки пальцев, следователь будет принимать заявление от потерпевшей стороны, а участковый будет делать поквартирный обход.
Впереди ещё 23 рабочих часа и целая жизнь, полная экшена и борьбы с преступностью.