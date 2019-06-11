Сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Северной Ирландии. Атмосфера на «Борисов-Арене»: видеофакт

Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси 11 июня на газоне «Борисов-Арены» проведет четвертый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда примет сборную Северной Ирландии. Соперники уже встречались в этом отборе. В конце марта на выезде наши футболисты потерпели от островитян поражение – 1:2. Всего у парней Игоря Криушенко 0 очков после трех туров, и они занимают последнее место в группе.

Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

А вот североирландцы прямо сейчас с тремя победами лидируют. С нами на прямой связи с «Борисов-Арены» Ярослав Писаренко.