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Сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Северной Ирландии. Атмосфера на «Борисов-Арене»: видеофакт

11 июня 2019 17:33
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Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси 11 июня на газоне «Борисов-Арены» проведет четвертый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Наша команда примет сборную Северной Ирландии. Соперники уже встречались в этом отборе. В конце марта на выезде наши футболисты потерпели от островитян поражение – 1:2. Всего у парней Игоря Криушенко 0 очков после трех туров, и они занимают последнее место в группе.

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А вот североирландцы прямо сейчас с тремя победами лидируют. С нами на прямой связи с «Борисов-Арены» Ярослав Писаренко.

Сборная Беларуси по футболу проведет матч со сборной Северной Ирландии. Атмосфера на «Борисов-Арене»: видеофакт-1

Ярослав Писаренко, СТВ:
О предматчевом антураже говорить пока рано. Болельщиков в окрестностях «Борисов-Арены» не так много: вот, если посмотреть, вижу только тех людей, которые будут поддерживать сборную Северной Ирландии. Я думаю, наши болельщики чуть позже тоже подтянуться.

Подробнее – в видеоинформации

# Футбол Беларуси # общество # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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