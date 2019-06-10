Криушенко о матче с Северной Ирландией: «Дополнительно настройки включать смысла нет»

Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси готовится к очередному матчу в отборе к Евро – 2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четвёртом туре квалификации «Белыя крылы» на родном газоне «Борисов -Арены» 11 июня принимают сборную Северной Ирландии.

После поражения в минувшую субботу от немцев со счётом – 0:2, наша сборная снова собралась в Минске и готовится к встрече с островитянами. Команды уже пересекались в этом отборе. В конце марта 2019 года белорусы уступили сопернику – 1:2.

В стане нашей сборной очень серьёзно подходят к предстоящему поединку. Ведь это последний шанс для наших футболистов зацепиться за третью строчку в группе.

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Команда играла уже с Северной Ирландией, соперника видела, видела потенциал. Поэтому здесь дополнительно какие-то настройки включать смысла нет. Выходить нужно играть и добиваться результата.



Иван Маевский, игрок сборной Беларуси по футболу:

Мы будем играть дома, и нам все-таки надо постараться диктовать свои условия. Мы можем играть в пас, выходить из обороны низом, использовать наши сильные стороны. Мы проанализировали прошлый матч, сделали какие-то выводы. На мой взгляд, первая игра была равная, боевая и я думаю, что такая игра ожидается завтра. Но, повторюсь, мы играем дома и будем играть на победу.