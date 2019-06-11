Демонтаж и установка спутниковых антенн или кондиционеров на зданиях Минска. Что нужно знать?

В Центральном районе Минска продолжают облагораживать фасады домов. Уже демонтировали более 100 кондиционеров, еще столько же, возможно, придется снимать в принудительном порядке. Не улучшают вид города антенны и спутниковые «тарелки». Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» – Тимофей Кремез. Какие конструкции портят внешний вид Минска? Тимофей Кремез, заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Наверное, в первую очередь – это спутниковые антенны и те антенны, которые пришли в негодность. Это ржавчина, какие-то конструктивные элементы пришли в негодность и которые портят архитектурный облик, всего фасада или группы фасадов домов.

Где и кому их необходимо демонтировать? Огласите список – расскажите об утвержденном перечне улиц и площадей. Тимофей Кремез:

Это не приурочено ко II Европейским играм, данное мероприятие мы проводим ежегодно. Всего лишь за прошлый год мы демонтировали более 2,5 тысяч спутниковых антенн. Сейчас мы эту работу более актуализировали. Есть положение об устройстве спутниковых антенн: должно обязательно согласовываться с отделами архитектуры и градостроительства в администрации района. Всего лишь необходимо небольшое количество документов – это паспорт или удостоверение личности, план схемы установки данного кондиционера и технически паспортное помещение, которое говорит, что это собственность данного гражданина, который заявляет. Администрация рассматривает и дает разрешение на устройство этой антенны либо кондиционера.

Это касается практически любых вмешательств? Например, есть кашпо для цветов. Можно ли их вешать? Тимофей Кремез: Нет, мы говорим о спутниковой антенне, кондиционере и о другом техническом оборудовании. Я думаю, что если мы вывесим свое кашпо на балкон, оно, наоборот, преобразит облик фасада и люди будут говорить спасибо.

По постановлению Советов министров 384 конкретно указано, какие необходимы иметь документы и на какое оборудование обращаться для согласования с местными распорядительными органами. Там все четко прописано. Есть ли какие-то компромиссы? Кондиционер надо снять, а в квартире жарко. Что надо делать? Тимофей Кремез:

Обращаю внимание на проспект Победителей. У нас были собственники нежилых помещений, офисные здания, где было выдано им предписание. На сегодняшний момент Комитетом архитектуры градостроительного Мингорисполкома уже согласовано решение скрыть на фасадах многоквартирных жилых домов эти конструкции – кондиционеры пришили методом устройства дополнительного ограждения защитной сеткой, которая позволит в принципе, не снимая, эксплуатировать. Вообще, в принципе, при обращении в администрацию района, я думаю, каждый отдел архитектуры индивидуально подходит к рассмотрению вопроса установки в том или ином месте. Техническая возможность есть всегда, только единственное необходимо определиться где. Конечно же, материальное вложение для того, чтобы установить кондиционер: там или там. Если у человека установлен кондиционер, он только что узнал, что оказывается надо было что-то согласовывать. Можно ли постфактум зарегистрировать кондиционер, собрать какие-то согласования и повесить ту же сетку? Тимофей Кремез:

В первую очередь, перед тем, как устанавливать, надо знать законодательство. Это называется самовольная установка спутниковой антенны, кондиционеров и других устройств. Это все точно таким же образом возможно согласовывать, обращаются с теми же самыми документами, как и на разрешение установки в администрацию района, их рассматривают, и если есть техническая возможность установить и никаким образом не портит облик фасада, то его согласовывают. Администрация района может и отказать, потому что у нас есть список историко-культурных ценностей, которые попадают многоквартирные жилые дома, там установка кондиционеров строго запрещена. Если это еще главный фасад здания. Также у нас попадают жилые дома, где главные фасады зданий площади и каркасные улицы: проспект Независимости, Машерова, Победителей, площадь Победы, Немига, Комсомольская, Якуба Коласа – это достаточно большое количество жилых домов и улиц. Но этот вопрос всегда можно урегулировать, обратиться в администрацию района и найти вариант той или иной установки оборудования.

Что будет, если человек категорически не хочет снимать кондиционер? Тимофей Кремез:

Для этого существует порядок. Сначала выдается предписание собственнику этого жилого помещения либо нежилого помещения, в последующем составляется протокол об административном правонарушении, это статья 21.13 – нарушение архитектурного облика фасада здания и в судебном порядке идет понуждение о демонтаже.

Бывает, что с кондиционера все время какая-то жидкость капает. Можно ли на это пожаловаться? Тимофей Кремез:

Правилами установки кондиционеров и заводом изготовителем предусмотрено, что система водоотведения должна быть либо через систему водоотведения жилого дома, это непосредственно в квартире система канализации, на кухне, к примеру, устанавливается. Либо через систему водоотведения жилого дома снаружи.





Монтаж системы кондиционера не пригоден, он создает неудобства гражданам, потому что иногда порывом ветра та же капля падает на подоконник и создает некий шум. Поэтому если такие факты существуют, граждане могут обращаться в рабочем порядке. Этим занимаются жилищно-эксплутационные участки. Будут решать либо в добровольном порядке, либо уже при применении соответствующего законодательства Республики Беларусь.