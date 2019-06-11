В Национальном аэропорту «Минск» показали, как будут принимать гостей во время II Европейских игр

Основной акцент – на создание максимально упрощенных условий для пересечения границы иностранцами. Для болельщиков созданы специальные коридоры, таможенные операции для них будут проводиться в первую очередь. При этом декларацию можно подать заранее. Все эти меры значительно сократят время прохождения границы.

Новости Беларуси. Обеспечивать безопасность наших рубежей готовы и сотрудники таможни. Сейчас идут последние приготовления к встрече гостей II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 июня журналистам наглядно показали, как будут работать таможенники во время спортивного форума. Национальный аэропорт «Минск» для этого выбран неслучайно – воздушным транспортом планирует воспользоваться основная масса болельщиков и участников соревнований. По автомобильным дорогам больше всего гостей ждут со стороны Польши и Литвы.

Андрей Большаков, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:

С целью создания максимально комфортных условий для пересечения граждан во всех пунктах пропуска, в которых планируется прибытие иностранных граждан, гостей и участников игр, будет увеличено количество сотрудников для совершения таможенных операций. В том числе увеличивается количество сотрудников со знанием иностранного языка.

Например, в аэропорту «Минск-2» до 80 % личного состава спокойно владеют иностранными языками.

Белорусы изучили опыт проведения I Европейских игр в Азербайджане. Техническую помощь оказали китайцы. Новая техника позволяет работать быстро и качественно, при этом максимально безопасно. Также в нашей стране создан и работает оперативно-информационный центр таможенных органов.

«Всё быстро, чётко». Первые иностранные болельщики приехали в Беларусь на II Европейские игры