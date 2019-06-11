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Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске

11 июня 2019 16:41
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Новости Беларуси. Кого-то яркое солнце в буквальном смысле валит с ног. В Сети набирает популярность видео, где запечатлён газонокосильщик, который ровнял траву явно не по ровной траектории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске-1

На ролике мужчина косит газон в одном из дворов, по утверждению автора в Минске.

Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске-4

Его то и дело водит из стороны в сторону. В кадре видно, что особой необходимости делать это именно на данном участке нет –трава скошена и уже высохла. А затем коса нашла на куст, но в результате такой кропотливой работы растение не пострадало.

Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске-7

# Алкоголь # общество # Фотофакт

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