Что происходит? Газонокосильщик косил скошенный газон в Минске

Новости Беларуси. Кого-то яркое солнце в буквальном смысле валит с ног. В Сети набирает популярность видео, где запечатлён газонокосильщик, который ровнял траву явно не по ровной траектории, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его то и дело водит из стороны в сторону. В кадре видно, что особой необходимости делать это именно на данном участке нет –трава скошена и уже высохла. А затем коса нашла на куст, но в результате такой кропотливой работы растение не пострадало.