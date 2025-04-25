Как распознать пневмонию у ребёнка? Врач назвала первые симптомы заболевания

Пневмония у ребенка – это воспалительное заболевание легких, которое существенно влияет на здоровье. Оно может быть вызвано различными патогенами, включая вирусы, бактерии и даже грибки. Пневмония у детей часто становится следствием уже существующих респираторных заболеваний, что делает ее опасной для маленьких пациентов.

Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Пневмонии у детей встречаются достаточно часто. По данным ВОЗ, пневмония у детей занимает первое место в причинах смертности наравне с диареями и малярией. Для пневмонии характерно воспаление альвеол, то есть появление жидкости в альвеолах, которая мешает проникновению кислорода из крови в организм человека.

Ребенок, страдающий пневмонией, может испытывать множество симптомов, среди которых кашель, одышка, высокая температура и общая слабость. Симптомы могут варьироваться в зависимости от возраста ребенка и особенностей инфекции. Например, у младенцев пневмония может проявляться менее специфично, что затрудняет раннюю диагностику.

Ольга Ильина:

У детей очень часто пневмония характеризуется нарушением общего состояния. Они отказываются от груди, отказываются от бутылочки. Они плохо спят, они возбуждены или, наоборот, ребенок очень сонливый. Для детей более старшего возраста есть неспецифические признаки пневмонии в виде интоксикации. Это головная боль, боли в животе, появление рвоты, появление боли в мышцах.

Дети с ослабленным иммунитетом, а также с хроническими заболеваниями подвержены более высокому риску. При появлении первых симптомов важно обратиться к педиатру. Врач проведет осмотр, прослушает легкие и при необходимости назначит рентген грудной клетки.

Ольга Ильина:

Пневмонии делятся на средне-тяжелые и тяжелые по степени тяжести. Очень многие пневмонии можно лечить амбулаторно, то есть дома, под тщательным наблюдением врача. Нужно выполнять строго все рекомендации врача, обычно неосложненные пневмонии с правильно подобранным лечением протекают и заканчиваются в течение 10 дней.