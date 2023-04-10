«Проводим праздник деревень». Какие общественные активности есть на селе?

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Павел Зиновьевич, а как у вас? Мне редакторы подсказывают, в Рубежевичах проходит праздник деревни.
Кирилл Казаков, СТВ:
Там же у каждого свой участок, можно как минимум баскетбольное кольцо повесить. Чего ж в деревне-то собираться?
Павел Карницкий, председатель Рубежевичского сельсовета:
Ежегодно мы проводим праздник деревень. Подготовка начинается в данный период уже.
Алена Сырова:
Это как? Вообще, что из себя этот праздник представляет?
Кирилл Казаков:
Знаете, у нас же ведь как. Если в городе каком-то были объявлены «Дожинки», то это благо для города. Город приведут в порядок, построят дороги, построят новые дворцы, поставят памятники. Сейчас у нас День письменности. А вы, Рубежевичи, точно так же готовитесь? У вас каждый год какой-то праздник, отчитываетесь, что-то сдали.
Павел Карницкий:
Можно тоже приравнять к «Дожинкам». Мы готовимся, благоустраиваем, проводим сход с гражданами, где каждому указываем, что необходимо сделать: замена забора, покраска фасада.
Алена Сырова:
Они сами это все делают, за свой счет?
Павел Карницкий:
Да, также земли общего пользования. Мы занимаемся, исполком совместно с хозяйством. Также мы проводим конкурсы до подготовки к празднику на лучшее подворье. Отмечаем всех тружеников, ветеранов труда подарками, призами. К примеру, если человек проработал в хозяйстве и ушел на заслуженный отдых, то хозяйство поздравляет.
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