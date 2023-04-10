«Проводим праздник деревень». Какие общественные активности есть на селе?

Новости Беларуси. Время навести порядок! Почему старые добрые субботники – дело не только государственное, но и частное? Какие проблемы превращаются в коммунально-бытовые драмы и как этого не допустить? Весенние диалоги о чистоте и общественном комфорте 10 апреля в 18.30 на площадке ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ:

Павел Зиновьевич, а как у вас? Мне редакторы подсказывают, в Рубежевичах проходит праздник деревни.

Кирилл Казаков, СТВ:

Там же у каждого свой участок, можно как минимум баскетбольное кольцо повесить. Чего ж в деревне-то собираться?

Павел Карницкий, председатель Рубежевичского сельсовета:

Ежегодно мы проводим праздник деревень. Подготовка начинается в данный период уже.

Алена Сырова:

Это как? Вообще, что из себя этот праздник представляет?

Кирилл Казаков:

Знаете, у нас же ведь как. Если в городе каком-то были объявлены «Дожинки», то это благо для города. Город приведут в порядок, построят дороги, построят новые дворцы, поставят памятники. Сейчас у нас День письменности. А вы, Рубежевичи, точно так же готовитесь? У вас каждый год какой-то праздник, отчитываетесь, что-то сдали.