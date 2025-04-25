Минское «Динамо» одолело «Сибирь» в матче КХЛ в формате 3х3

В чемпионате КХЛ в формате 3х3 минское «Динамо» 25 апреля провело один матч и записало в свой актив победу, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Наши парни встречались с «Сибирью». К слову, «зубры» совершили камбэк. «Снеговики» открыли счет после точного броска Алексея Кривченкова на пятой минуте. Но дубль Романа Серафимовича и гол Михаила Бучкина принесли белорусской команде викторию с результатом – 3:1.

26 апреля динамовцы встретятся с «Металлургом» и «Барысом». Сейчас минчане имеют в своем активе 52 очка и занимают шестое место в турнирной таблице.