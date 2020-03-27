«Угоднікам жанчынам ён быў заўсёды». Друзья рассказали о личной жизни Короткевича

О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Творческая деятельность писателя, сценариста и публициста Короткевича – это ещё не всё, что вызывает повышенный интерес к его особе. Личная жизнь – тема, активно обсуждаемая как при жизни классика белорусской литературы, так и спустя десятилетия после его смерти. Друзья Владимира Семёновича вспоминают: где бы он ни был, он непременно пользовался благосклонностью представителей прекрасного пола. Умел он привлечь к себе внимание! И не только литературным талантом. Михаил Басалыга, вспоминая Короткевича на свадьбе Олега Лойко, невольно улыбается – так, как Володя, не танцевал никто!

Михаил Басалыга, художник, иллюстратор:

Ігралі польку, нада была только паглядзець. такога я не бачыў. Як ён гэтых дзевак мяняў, жанчын, як выплясваў там. І гэты кракавяк, полька – беларускія танцы гучалі ўвесь вечар. Мокрыя былі. Асабліва мне падабалася, як выплясваў Караткевіч. Но гэтага не раскажаш, гэта трэба толькі паглядзець. І, канешне, угоднікам жанчынам ён быў заўсёды. Дамский угодник, Дон Жуан, а то и просто – бабник. Кто-то завидовал. Кто-то осуждал. Но немногие знают, что на самом деле стоит за его непростыми отношениями с прекрасным полом.

Денис Мартинович, писатель, редактор информационного портала:

Жанчыны аказалі, я бы сказаў, кардынальны ўплыў. Таму што Караткевіч быў рамантыкам. Без жанчын, без натхнення ён бы не напісаў большасць сваіх твораў. Таму што шмат твораў, дзе менавіта можна знайсці рысы той ці іншай жанчыны, якая сустракалася ў яго жыцци, якая паўплывала на яго жыццё. Немало женщин оставили свой след в жизни, а зачастую и в творчестве Короткевича. Но вот так, чтобы совсем прочно вплести своё имя в биографию литературного гения, получилось далеко не у всех. Тут важно вспомнить девушку по имени Светлана. Любовь Короткевича времён учёбы в Киевском университете. Правда, юношеские метания юного литератора сыграли злую шутку. Светлана сама поставила точку в их отношениях – вышла замуж за другого. И если эта история любви из разряда романтичных, то вот отношения Владимира Короткевича и Нины Молевой – сплошная феерия. Они познакомились в 1958 году на Высших литературных курсах, где в те годы Молева преподавала.