«Час Земли»: в Минске отключат подсветку зданий

Новости Беларуси. 28 марта Минск приединится к самой масштабной экологической акции «Час Земли», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 20:30 подсветку отключат на более чем 200 зданиях, в том числе Национальной библиотеке, филармонии, театре оперы и балета и музее Великой Отечественной войны. Присоединятся к часу без света ряд организаций и торговых центров.