«Час Земли»: в Минске отключат подсветку зданий

Новости Беларуси. 28 марта Минск приединится к самой масштабной экологической акции «Час Земли», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 марта Минск приединится к самой масштабной экологической акции «Час Земли», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 20:30 подсветку отключат на более чем 200 зданиях, в том числе Национальной библиотеке, филармонии, театре оперы и балета и музее Великой Отечественной войны. Присоединятся к часу без света ряд организаций и торговых центров.
Цель флешмоба вовсе не в экономии электричества. Акция призывает всех жителей планеты бережно относиться к природе. В 2019 году в ней приняли участие более 2 миллиардов человек. Минчане участвуют в глобальном марафоне 12-й раз.