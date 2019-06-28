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Саша Немо: «Готова песня «Всё, что угодно». Я посвятил её отцам и дочерям – можно поплакать»

28 июня 2019 10:06
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – автор и исполнитель – Саша Немо.

29 июня артист выступит в фан-зоне около спортивного комплекса «Чижовка-Арена». Саша Немо рассказал о планах в профессиональной жизни.

Саша Немо: «Готова песня «Всё, что угодно». Я посвятил её отцам и дочерям – можно поплакать»-1

Саша Немо, автор и исполнитель:
Недавно я написал и исполнял песню «Я буду ждать». Причём, все мои друзья отметили, что Саша Немо повзрослел, как творческая личность. Но это личные переживания, которые всё равно в песнях перекликаются. Очень много сейчас записано на диктофон. Я сейчас активно разъезжаю, не только в Беларуси.

Саша Немо: «Готова песня «Всё, что угодно». Я посвятил её отцам и дочерям – можно поплакать»-4

Получается, что накапливается много материала. Надо просто упасть в студию, закрыться и воплотить всё в формате аранжировки, в реальности. Готова песня «Всё, что угодно». Я посвятил её отцам и дочерям – можно поплакать. Но это всё звучит современно, круто. И песенка под названием «Моя малышка», которую, все, наверное, знают, кому я её посвятил. Женщина, с которой я уже фактически 20 лет вместе.

Саша Немо: «Готова песня «Всё, что угодно». Я посвятил её отцам и дочерям – можно поплакать»-7

# Белорусские исполнители # общество # Саша НЕМО

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