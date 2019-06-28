Инна Афанасьева о том, как была факелоносцем II Европейских игр: «Я, в принципе, спортивный человек, для меня нет проблемы пробежать»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженная артистка Республики Беларусь – Инна Афанасьева.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженная артистка Республики Беларусь – Инна Афанасьева.
30 июня певица выступит в фан-зоне возле спортивного комплекса «Минск-Арена».
Готовились ли Вы как-то по-особенному ко ІІ Европейским играм?
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Пресс я, конечно же, не качала, но когда я была факелоносцем, надо было потренироваться. Но тренировалась я там же, на ходу. Я, в принципе, спортивный человек, для меня нет проблемы пробежать.
Какой-то будет конкретный репертуар на концерте в фан-зоне?
Инна Афанасьева:
Я ничего не выбираю. Я знаю, что любят люди. Я буду и в «Минск-Арене», и во Дворе спорта. Так что, милости просим!