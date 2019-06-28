Инна Афанасьева о том, как была факелоносцем II Европейских игр: «Я, в принципе, спортивный человек, для меня нет проблемы пробежать»

Готовились ли Вы как-то по-особенному ко ІІ Европейским играм?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Пресс я, конечно же, не качала, но когда я была факелоносцем, надо было потренироваться. Но тренировалась я там же, на ходу. Я, в принципе, спортивный человек, для меня нет проблемы пробежать.