«Немцы с испугу повыскакивали голые». Воспоминания партизан о ВОВ

Анастасия Макеева, СТВ:

11 мая 1944 года Марат Казей попал в окружение фашистов в Узденском районе. Когда закончились все патроны, он кинул гранату, а со второй шагнул в гущу врагов – так погиб бравый пионер. Ему было всего 14 лет!

Партизанский след мы отыскали и в Минске, людей, для которых каждый день был подвигом. Война застала Анатолия Диковича в глубинке Полесья. Непроходимая деревня Альбинск была отличным местом для партизан. Борьбу с врагом вели буквально в 30 км он него! Из Глуска то и дело случались облавы.

Анатолий Дикович, ветеран Великой Отечественной войны:

В 1942 году полицаи и немцы решили наведать партизан. Молодёжь, все убежали в лес, а старики остались, в землянках их попалили. Старую гармонь у отца и ту забрали.

Холод в землянках и топот вражеских сапог помнит и Светлана Бурш. Вместе с сестрой она вступила в партизанский отряд Талалихина. Изнурительную дорогу из родной деревни Вороничи Пуховичского района до Волковыска и сбитые до крови ноги, она помнит, как сейчас. Светлана Бурш, ветеран Великой Отечественной войны:

Самое сложное было перейти железную дорогу Брест-Москва. Нам нужно было найти место, где объединяются эти дороги. Мы на повозках, маты ложили и мы успешно прошли.

В 16 лет Толя Дикович вступил в партизанский отряд 132-ой бригады 130-го Полесского соединения. Охранял военные объекты, помогал печатать газету учителю Станиславу Шумовскому. В 1942 году вместе со всеми народными мстителями стал строить секретный аэродром на острове Зыслов. Нужно было принимать боеприпасы из Москвы и отправлять раненых и сирот на Большую землю.

А параллельно, для отвода вражеских глаз, на острове Добрый, где действовал партизанский лагерь Далидовича, имитировали ложный аэродром и жгли костры день и ночь. Анатолий Дикович:

Прилетел первый самолёт из Москвы, им управлял Герой Советского Союза капитан Груздев. Мы с факелами вышли, самолет приземлился, но лётчик боялся вылазить, не знал, правильно ли попал, кругом лес и болото. Потом подошёл и дал пароль.

Светлана Бурш стала медсестрой. Насмотрелась на ужасы и поняла, что не сможет быть врачом никогда. Светлана Бурш:

В деревне Морочь попали в засаду. В белых халатах на крышах сидели и из пулемётов стреляли. У нас был немец, который охранял Паулюса, он там поссорился со своим начальником и застрелили его.

Главной операцией юного партизана Диковича стал подрыв моста на реке Птичь. В ту промозглую ноябрьскую ночь 10 отрядов объединились против гитлеровцев. Завязался жестокий бой. Анатолий Дикович:

Немцы с испугу повыскакивали голые. Наши за это время успели добраться до моста и заложить подрывное устройство. Было очень страшно и тяжело, всё пошло в реку.

Месть за успех была страшной. Немцы бомбили Альбинск так, что из 66 домов осталось только 5. Жителей согнали в деревню Заболотень, заставили идти просёлочными дорогами день и ночь, а затем стариков сожгли, а молодёжь отправили на принудительные работы на запад Германии. В цехах оказался и наш Дикович. Но в апреле 1945 года советская армия освободила бравых партизан. Анатолий Дикович:

Я был ранен, у меня сейчас вот есть вмятина.