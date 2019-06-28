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Их благодарила лично Маргарет Тэтчер. Кто будет выступать на Дне Латвии на главной фан-зоне у Дворца спорта?

28 июня 2019 08:15
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Новости Беларуси. Центральная фан-зона II Европейских игр вновь готовится ярко провести этот день. Как всегда, ожидается огромное количество гостей. Сегодня для них подготовлена насыщенная развлекательная программа, традиционно много будет и музыки. Коллективы уже настраивают инструменты. Что еще в афише, расскажет Анастасия Ярощик-Корниенко.

Их благодарила лично Маргарет Тэтчер. Кто будет выступать на Дне Латвии на главной фан-зоне у Дворца спорта?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
На фан-зоне идут последние приготовления к старту 8-го дня II Европейских игр. На сцене сейчас разминается латышская группа Carnival Youth. Думаю, день будет не менее ярким на события и победы, чем предыдущие, а может и лучше. Ждем наград и болеем за наших спортсменов. Поверьте, это незабываемое чувство и единения, и эйфории, когда здесь болельщики смотрят трансляции, когда в соревнованиях доли секунды решают все, и как здорово, когда фортуна на нашей стороне! Но это лучше прочувствовать самому. В паузах между трансляциями – культурная программа.

Подробнее – в видеоматериале

# Европейские игры # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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