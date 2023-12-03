Санкции не стали забором. Пообщались с директор «Академфарма» Юрием Микицким
Мы действительно за последние годы прибавили в качестве. Что касается тех же продуктов питания. Вспомните, как в 1990-е нас просто завалили импортом. «Ножки Буша» казались манной небесной и чуть ли не гастрономическим изыском, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но ведь распробовали, и сейчас в магазине все больше тянемся за своим. Потому что уверены в качестве, цена нравится. Но мифов еще много. Один из них, что белорусские лекарства хуже импортных.
О том, почему это не так, какие фарм-новинки скоро появятся в аптеках и что в основе отечественных препаратов, мы поговорили с директором «Академфарма» Юрием Микицким.
В основе таблетки лежит то же основное действующее вещество, что и во всех странах мира
Ольга Коршун, СТВ:
Импортозамещение – эта задача для вас актуальна?
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм» НАН Беларуси:
Бизнес-модель «Академфарма» изначально была как импортозамещающая. У нас готовятся в линейке более 30 новых препаратов. И я вас уверяю, они в республике не производятся. Мы готовим это в ближайшие 10 лет.
Ольга Коршун:
А что это за препараты?
Юрий Микицкий:
Это препараты лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это препараты для предупреждения тромбозов. Это препараты для лечения болезни Паркинсона, деменции. То, что настигает весь цивилизованный мир и Беларусь.
Ольга Коршун:
На передовой сегодня фармакология. А где вы закупаете ту самую молекулу, которая в основе любой таблетки?
Юрий Микицкий:
Мы берем ее в Германии, в Италии, в Испании, в Израиле.
Ольга Коршун:
Это к вопросу о том, что импортная лучше, белорусская хуже. Бытует такое мнение о том, что в основе вот этой таблетки та же молекула, что в основе таблетки, которая в Германии или Израиле.
Юрий Микицкий:
На «Академфарме» это так. Основное действующее вещество – молекула – такое же, которое используют в Германии, Англии, Америке и во всех странах мира.
Как санкции отразились на работе предприятия?
Ольга Коршун:
Ваше предприятие в будущем планирует выпускать вакцины, возможно, не от коронавируса, а от каких-то других заболеваний. Для вас эта тема интересна?
Юрий Микицкий:
Мы сами производить инъекционные формы вакцин технологически не можем. Поэтому говорить о том, что в прямом производстве вакцин, мы сейчас не можем. Однако с рядом наших зарубежных партнеров и коллег мы ведем работу над вакцинами. Но не в традиционном виде, а на контрактной основе, на совместной основе над такими вакцинами, как, например, вакцина против рака легких.
Ольга Коршун:
То есть в будущем она появится в Беларуси?
Юрий Микицкий:
Мы ведем работу над ее регистрацией в Республике Беларусь. Мы работаем с кубинскими нашими партнерами. На сегодняшний момент провели очень успешные переговоры. У нас на предприятии был премьер-министр Кубы. Мы договорились о целом ряде продуктов, которые мы представим в Республике Беларусь.
Ольга Коршун:
Санкции, которые введены против Беларуси. Насколько они отразились на работе предприятия?
Юрий Микицкий:
Не нельзя сказать, что они не отразились. Они нам поменяли привычные традиционные способы, методы поставок сырья. Они нам изменили методы и способы проплаты. Они нам изменили целый ряд других событий в области сертификации, в области проведения испытаний. Они нам не стали забором. Они просто изменили. Если у нас был один источник – транспортная компания – то сейчас у нас уже три. И мы подбираем, какая быстрее и удобнее. Главное, чтобы инфраструктура была пластична и готова к изменениям.
Как соблюсти баланс между ценой и качеством лекарства?
Ольга Коршун:
Сколько в год предприятие выпускает лекарств?
Юрий Микицкий:
Мы выпускаем более 45 наименований лекарств и более 10 наименований БАДов и пищевых добавок, в том числе и витамина. Если говорить в суммарном выражении, то объем выпуска «Академфарма» за прошлый-позапрошлый годы в среднем колеблется от 50 до 60 миллионов белорусских рублей.
Ольга Коршун:
Как соблюсти баланс, чтобы лекарство было в конечном итоге и эффективным, и качественным, и не таким, чтобы било смертельно по кошельку?
Юрий Микицкий:
За все надо платить. Надо платить за качественное сырье. Потому что любое сырье, многие лукавят, производители сырья появляются неоткуда. Их много: Китай, Индия, азиатские страны. Производители тут же начинают производить, но они меняют. В препарат вложено более миллиарда долларов, условно говоря, в разработку нового препарата. В то же время ноунейм-производитель в том же Китае позволяет себе это делать. Они тоже начинают его выпускать. Они делают копию. Копию как умеют. Отклоняясь от принятой технологии, не очищая промежуточные продукты синтеза. Они продают такую же, условно говоря, молекулу, но это две большие разницы. И когда молекула оригинатора точно заходит, как ключ замок либо в клетку человеческую, либо в любую бактериальную клетку, как ключ в замок.
Ольга Коршун:
Оно и работает эффективно.
Юрий Микицкий:
Оно и работает, оно открывает, оно делает эффективно. Когда продукт имеет нарушение технологии, он есть вроде бы, он дешевый, но он не цепляется. Я вам больше скажу, дешевое не может быть хорошим.