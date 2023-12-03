Санкции не стали забором. Пообщались с директор «Академфарма» Юрием Микицким

Мы действительно за последние годы прибавили в качестве. Что касается тех же продуктов питания. Вспомните, как в 1990-е нас просто завалили импортом. «Ножки Буша» казались манной небесной и чуть ли не гастрономическим изыском, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но ведь распробовали, и сейчас в магазине все больше тянемся за своим. Потому что уверены в качестве, цена нравится. Но мифов еще много. Один из них, что белорусские лекарства хуже импортных. О том, почему это не так, какие фарм-новинки скоро появятся в аптеках и что в основе отечественных препаратов, мы поговорили с директором «Академфарма» Юрием Микицким. В основе таблетки лежит то же основное действующее вещество, что и во всех странах мира

Ольга Коршун, СТВ:

Импортозамещение – эта задача для вас актуальна? Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм» НАН Беларуси:

Бизнес-модель «Академфарма» изначально была как импортозамещающая. У нас готовятся в линейке более 30 новых препаратов. И я вас уверяю, они в республике не производятся. Мы готовим это в ближайшие 10 лет. Ольга Коршун:

А что это за препараты? Юрий Микицкий:

Это препараты лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это препараты для предупреждения тромбозов. Это препараты для лечения болезни Паркинсона, деменции. То, что настигает весь цивилизованный мир и Беларусь. Ольга Коршун:

На передовой сегодня фармакология. А где вы закупаете ту самую молекулу, которая в основе любой таблетки? Юрий Микицкий:

Мы берем ее в Германии, в Италии, в Испании, в Израиле. Ольга Коршун:

Это к вопросу о том, что импортная лучше, белорусская хуже. Бытует такое мнение о том, что в основе вот этой таблетки та же молекула, что в основе таблетки, которая в Германии или Израиле. Юрий Микицкий:

На «Академфарме» это так. Основное действующее вещество – молекула – такое же, которое используют в Германии, Англии, Америке и во всех странах мира. Как санкции отразились на работе предприятия?

Ольга Коршун:

Ваше предприятие в будущем планирует выпускать вакцины, возможно, не от коронавируса, а от каких-то других заболеваний. Для вас эта тема интересна? Юрий Микицкий:

Мы сами производить инъекционные формы вакцин технологически не можем. Поэтому говорить о том, что в прямом производстве вакцин, мы сейчас не можем. Однако с рядом наших зарубежных партнеров и коллег мы ведем работу над вакцинами. Но не в традиционном виде, а на контрактной основе, на совместной основе над такими вакцинами, как, например, вакцина против рака легких. Ольга Коршун:

То есть в будущем она появится в Беларуси? Юрий Микицкий:

Мы ведем работу над ее регистрацией в Республике Беларусь. Мы работаем с кубинскими нашими партнерами. На сегодняшний момент провели очень успешные переговоры. У нас на предприятии был премьер-министр Кубы. Мы договорились о целом ряде продуктов, которые мы представим в Республике Беларусь. Ольга Коршун:

Санкции, которые введены против Беларуси. Насколько они отразились на работе предприятия? Юрий Микицкий:

Не нельзя сказать, что они не отразились. Они нам поменяли привычные традиционные способы, методы поставок сырья. Они нам изменили методы и способы проплаты. Они нам изменили целый ряд других событий в области сертификации, в области проведения испытаний. Они нам не стали забором. Они просто изменили. Если у нас был один источник – транспортная компания – то сейчас у нас уже три. И мы подбираем, какая быстрее и удобнее. Главное, чтобы инфраструктура была пластична и готова к изменениям. Как соблюсти баланс между ценой и качеством лекарства? Ольга Коршун:

Сколько в год предприятие выпускает лекарств?