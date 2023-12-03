Белорусский фармпроизводитель готовит более 30 новых лекарств

«Академфарм» готовит более 30 новых лекарственных препараторов. Об этом заявил директор предприятия Юрий Микицкий в программе «Неделя» на СТВ. По его словам, в республике эти лекарства не производятся.

«Это препараты лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это препараты для предупреждения тромбозов. Это препараты для лечения болезни Паркинсона, деменции», – отметил Микицкий. Также в интервью директор предприятия рассказал, что основное действующее вещество в таблетках закупается в Германии, Италии, Испании и Израиле.