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Белорусский фармпроизводитель готовит более 30 новых лекарств

03 декабря 2023 17:31
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«Академфарм» готовит более 30 новых лекарственных препараторов. Об этом заявил директор предприятия Юрий Микицкий в программе «Неделя» на СТВ. По его словам, в республике эти лекарства не производятся.

«Это препараты лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это препараты для предупреждения тромбозов. Это препараты для лечения болезни Паркинсона, деменции», – отметил Микицкий. Также в интервью директор предприятия рассказал, что основное действующее вещество в таблетках закупается в Германии, Италии, Испании и Израиле.

 

# Белорусские лекарства # общество # Юрий Микицкий # Видеофакт

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