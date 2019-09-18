«Самыми важными являются самые незаметные». Какие изменения в ПДД улучшат дорожную обстановку?

Ольга Коршун, корреспондент: В Минске в очередной раз пройдет День без автомобиля. Как вы считаете, это дань европейской моде или реально полезный проект?

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Очень больших эффектов ожидать не стоит, тем более, чтобы радикально изменить поведение, нужно много-много действий. Люди неслучайно используют автомобиль. Так удобнее, быстрее. А вот если мы попробуем один раз не воспользоваться, будет может даже сложнее, но в конце концов появляется шанс, что мы уменьшим использование автомобиля. А дальше начнутся большие эффекты, потому что автомобиль – это явление миллиардодолларовое. Только на автомобили и запчасти жители страны тратят примерно до 4 миллиардов долларов в год. Добавить к этому топливо, которое сгорает; вред от выбросов, загрязняющих среду и т. д. Это большие цифры. Мы имеем до 8-9 % ВВП, которые теряются в связи с автомобилем.

Ольга Коршун:

Сегодня Минск – это город не для людей, а для автомобилей. С каждым годом количество авто растет и проблема заходит в тупик?

Юрий Важник:

Вы как-то разделили людей и людей, имеющих автомобили. Это те же самые люди. Мы в своей городской жизни час являемся автомобилистами, час – велосипедистами, час – пешеходами. Все мы люди, и всем нужно найти место. И гармония города заключается в том, что всем находится место.

«Стоит задача магистрализации города»