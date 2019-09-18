«Самыми важными являются самые незаметные». Какие изменения в ПДД улучшат дорожную обстановку?
Новости Беларуси. В гостях у программы Новости «24 часа» на СТВ – председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Важник Юрий Петрович.
Ольга Коршун, корреспондент:
В Минске в очередной раз пройдет День без автомобиля. Как вы считаете, это дань европейской моде или реально полезный проект?
«Автомобиль – это явление миллиардодолларовое»
Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Очень больших эффектов ожидать не стоит, тем более, чтобы радикально изменить поведение, нужно много-много действий. Люди неслучайно используют автомобиль. Так удобнее, быстрее. А вот если мы попробуем один раз не воспользоваться, будет может даже сложнее, но в конце концов появляется шанс, что мы уменьшим использование автомобиля. А дальше начнутся большие эффекты, потому что автомобиль – это явление миллиардодолларовое. Только на автомобили и запчасти жители страны тратят примерно до 4 миллиардов долларов в год. Добавить к этому топливо, которое сгорает; вред от выбросов, загрязняющих среду и т. д. Это большие цифры. Мы имеем до 8-9 % ВВП, которые теряются в связи с автомобилем.
Ольга Коршун:
Сегодня Минск – это город не для людей, а для автомобилей. С каждым годом количество авто растет и проблема заходит в тупик?
Юрий Важник:
Вы как-то разделили людей и людей, имеющих автомобили. Это те же самые люди. Мы в своей городской жизни час являемся автомобилистами, час – велосипедистами, час – пешеходами. Все мы люди, и всем нужно найти место. И гармония города заключается в том, что всем находится место.
«Стоит задача магистрализации города»
Ольга Коршун:
Альтернативой машине может стать общественный транспорт. Насколько развитие общественного транспорта помогает решить экологические проблемы? В частности, мода на электробусы или анонсированное развитие скоростного трамвая в Минске?
Юрий Важник:
Вот если общественный транспорт будет ехать быстрее, чем 30-35 км/ч, он победит. Ну зачем связываться с легковым автомобилем и стоять в пробке, если можно быстро проехать. Обычный автобус, скорее всего, ситуацию не решит, потому что не решил эту ситуацию до того и троллейбус и т. д. Стоит задача магистрализации города, т.е замены и легковых автомобилей, и средств общественного транспорта на быстрое перемещение, которое и должно определять лицо города. Связывать с аэропортом, у нас аэропорт не связан с городом посредством магистральных линий; связывать жилые районы, у нас там где-то метро есть, а где-то нет. Самая большая возможность связана с городской электричкой: у нас есть две шикарные диаметральные линии. Если все правильно сделать, то минчане получат две линии метро со всеми вытекающими последствиями.
«Механизм организации движения радикальным образом изменится в сторону упрощения»
Ольга Коршун:
Не так давно бурно обсуждались изменения в ПДД. Какие из них вы считаете важными, которые действительно улучшат дорожную обстановку?
Юрий Важник:
Самыми важными являются самые незаметные, те, которые практически мало обсуждались. Это формулировки правил дорожного движения о том, как будет происходить организация дорожного движения. Это незаметный процесс. Например, нельзя быстро изменить организацию движения там, где это надо сделать. Нельзя это сделать дешево, мы могли бы там нарисовать разметку, стандарт требует, чтобы это было основательно, мы поменяли, а уже поздно. Механизм организации движения радикальным образом изменится в сторону упрощения, с функционализацией. Это окажет самое большое внимание.