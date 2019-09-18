«Мы уходим от букварей и переходим к действиям». Началась активная фаза учений «Щит Союза – 2019»

Новости Беларуси. Танковые засады, высадка воздушного десанта, массированные огневые удары. В Нижегородской области проходит основной этап совместного оперативного учения Беларуси и России «Щит Союза-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В масштабных маневрах участвуют около 12 тысяч солдат и офицеров. Задействована почти тысяча единиц боевой техники. Это танки, бронированные машины, артиллерийские системы, самолеты и вертолеты. Завершится учение 19 сентября. На полигоне Мулино в Нижегородской области работает наша съемочная группа. Как прошло учение, расскажет Григорий Азаренок. Подготовка к учебному бою началась еще до рассвета.

Григорий Азаренок, корреспондент:

За моей спиной сейчас бойцы 120 гвардейской механизированной бригады готовятся к отражению атаки условного противника. Для этого оборудуют позиции.

Николай Мазуренко, наводчик-оператор БМП-2:

Будем встречать противника из комплекса БМП-2. Будут наступать с севера, будем стрелять, будем встречать огнем из пушки ПКТ, потом будем отступать.

Солдаты готовят к бою танки и БМП. Это основное вооружение гвардейцев. Рядом с нашими бойцами – элитные подразделения российской армии.

Готова к бою и российская установка УР-77. В простонародье Змей Горыныч. Ее задача – разминирование территории для прохождения колонны. Евгений Чверток на таких крупных учениях впервые. Попал сюда практически сразу же после военной академии. Опыт – бесценный.

Евгений Чверток, командир мотострелкового взвода:

Каждый день чем-то занимаемся. Маскировке позиции уделяем большое внимание, тренировке, обслуживанию техники, вооружению.





А задача Саши Юрченко – обеспечить подразделению связь. Для него «Щит Союза -2019» уже оставил незабываемые впечатления.





Александр Юрченко, старший радиотелефонист:

Мы заехали в капониры, замаскировали технику, нам дали команду «По местам, экипаж!». Мы заняли свои места, поднялись мишени и мы начали по ним стрелять. Стреляли танки, «стрелы», гранатометчики. Все массово, когда поле взрывается – это очень круто.





Атака началась внезапно. Против сил противника – 12 российских и 8 белорусских самолетов. Переносные зенитно-ракетные комплексы, боевые машины «Тунгуска». Пытаясь вырваться из огневого мешка, условный неприятель предпринял попытку удара во фланг. Попытка провалилась.





В учебном бою применялось самое разное вооружение. Ствольная артиллерия – «Смерч», «Ураган», «Град», «Гвоздика», «Гиацинт». Огнеметы «Солнцепек». Для нашей армии – опыт бесценный. Общее руководство операцией с белорусской стороны – за начальником генерального штаба Олегом Белоконевым.