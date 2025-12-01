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«Самым сложным был конкурс на воде!» Поговорили с финалисткой 3 сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»

01 декабря 2025 08:54
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Телеканал РТР-Беларусь с гордостью представляет реалити-шоу «Есть девчонка одна» – третий сезон.

В студии программы «Новое утро» – Александра Гайдукевич, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь.

Александр Стасевич, ведущий:
Как решились участвовать?

«Самым сложным был конкурс на воде!» Поговорили с финалисткой 3 сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»-2

Александра Гайдукевич, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна» на РТР-Беларусь:
С работы предложили, мне позвонили. Я согласилась. Это все у меня легко прошло. Я как была одета, так и пошла снимать это видео. Вот какая была на работе, такая и пошла. Волосы поправила, все, включила камеру. Легко у меня все это получилось. Я на ходу придумала текст. Конечно, я не ждала, что пройду, потому что заморочек никаких у меня не было в этом видео. Я просто какая есть, такая и засняла это.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, с какими сложностями пришлось столкнуться? Потому что на экране одно, а внутри-то может быть совсем другое.

Александра Гайдукевич:
Сложность была, конечно, во втором съемочном дне, когда был конкурс на воде. Потому что ответственность была не только за себя, но еще за девочку, с которой я была. То есть мы должны были командой быть. Это сразу кажется, что мы все соперницы, каждая сама за себя. Но потом пришлось нам как-то скооперироваться, девочку зовут Диана, она очень хорошая. Мы вообще с ней сразу поладили. И как-то это испытание нам далось легко.

Подробности в видео.

# Телевидение # Телевидение в Беларуси # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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