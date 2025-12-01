В Беларуси снижается количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. За 10 месяцев 2025 года в стране их зарегистрировано 923. Это почти вдвое меньше показателя десятилетней давности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая тенденция наблюдается во многом благодаря широкой информационно кампании, а также выявлении болезни на ранней стадии и своевременному качественному лечению. Немаловажную роль играет и доступность в стране бесплатного тестирования на ВИЧ. Всего с этой инфекцией в Беларуси проживают около 26 тысяч человек, из них 22 тысячи получают лечение.

Ирина Глинская, заведующая отделением профилактики ВИЧ-инфекций и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: Когда человек получает лечение, мало того, что он сохраняет свое здоровье, он сохраняет здоровье окружающих. Каким образом – в его крови количество вируса становится настолько мало, что он не может передать вирус другим. То есть немножко такой, вроде как, кто-то может сказать, парадокс. Количество людей с ВИЧ увеличивается, а количество источников на самом деле уменьшается.

Олег Скрипко, заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска:

Ситуация в республике достаточно стабильная. В течение многих лет количество пациентов не увеличивается вновь выявленных ежегодно и даже в последние годы потихонечку снижается. Это обусловлено комплексом мероприятий. То есть мероприятие профилактического характера – это просвещение населения, это возможность тестирования.

Сегодня во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. По оценкам ВОЗ, в мире проживает свыше 40 миллионов человек с ВИЧ-инфекцией.