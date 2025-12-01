Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 80-летним юбилеем

Народному артисту РСФСР, актеру эстрады, театра и кино Геннадию Хазанову сегодня, 1 декабря, исполняется 80 лет. Он начал сниматься в кино еще в 1970 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыграл в таких фильмах, как «Бушует циклон Маргарита», «Реквием по филею», «Тихие Омуты». Сатирик также появился в нескольких выпусках юмористического журнала «Ералаш». Участвовал в известных моноспектаклях «Очевидное – невероятное», «Масенькие трагедии», «Вчера, сегодня, завтра», «Избранное», «Чужие юбилеи». В качестве театрального режиссера дебютировал с работой «Мелочи жизни». Играл в спектаклях московских театров. Выступал членом жюри Высшей лиги КВН.

Всесоюзный успех к Хазанову пришел в 1975 году, когда по телевидению показали его монолог студента кулинарного техникума. Геннадий Викторович озвучил ряд советских и российских мультфильмов. Его голосом говорит знаменитый попугай Кеша из мультфильма «Возвращение блудного попугая». В 1997 году он стал художественным руководителем Московского театра эстрады, эту должность артист занимает по сегодняшний день. С 80-летним юбилеем Геннадия Хазанова поздравил Александр Лукашенко.