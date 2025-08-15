Самым популярным изданием в 2025 году стала книга «Наш Президент»

Крупнейшая книжная сеть страны. Предприятию «Белкнига» сегодня, 15 августа, исполняется 80 лет. За десятилетия работы оно стало признанным брендом для всех, кто ищет хорошую литературу, учебные пособия, подарочные издания или просто интересную книгу для досуга, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белкнига» объединяет 86 магазинов по всей стране. Помимо открытия новых точек продаж, организация использует автолавку для доставки книг в самые отдаленные уголки республики. За последние 5 лет «Белкнига» реализовала более 10 миллионов изданий. Это и работы журналистов, и книги о культуре Беларуси, и учебные пособия. Самым популярным в этом году изданием стала книга «Наш Президент».

Владимир Матусевич, генеральный директор ОАО «Белкнига»:

Эта книга стала абсолютным бестселлером продаж, абсолютным хитом продаж. Она на несколько порядков опережает все другие книги. Таким свидетельством интереса являются не только продажи в наших книжных магазинах, но и наши сотрудники, когда ездили и участвовали в презентациях этой книги вместе с авторами по стране, то в областных центрах, в районных центрах буквально выстраивались очереди людей, которые желали приобрести это издание.

В торговой сети широко представлены книги не только белорусских издательств, но и зарубежных, а также бумажно-беловая и прочая печатная продукция. Проходят встречи, презентации и акции. «Белкнига» не просто продает издания, а создает условия для развития читательской аудитории, поддерживает живую связь между писателями и читателями.