Археологическими работами охвачены 70 районов Беларуси
День археолога отмечается сегодня, 15 августа, в Беларуси. У нашей страны – значительный потенциал для развития историко-культурного туризма. А это сейчас один из основных видов путешествий в мире. Он сочетает познавательные поездки с посещением исторических, архитектурных, природных и культурных достопримечательностей. Пополнять коллекции артефактов, устанавливать новые факты о событиях прошлого помогают археологи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси отмечают День археолога.
В Беларуси выдано 170 разрешений на право проведения исследований. Работами охвачены порядка 70 районов по всей республике. Больше всего их в Гродненской области.
Археологические находки изменяют представление об истории. Так, на Кривинском торфянике ученым удалось обнаружить под водой один из самых древних жилых комплексов на территории страны. На глубине более двух метров нашли набор костяных украшений, орудия труда из кости и камня. Благодаря исследованиям в районе деревни Огово ученые пересмотрели время первоначального заселения Беларуси.
Алексей Авласович, заведующий центром археологии Беларуси:
По деревне Огово действительно пока есть еще научное обсуждение. Однозначно ученые и специалисты из Санкт-Петербурга нас поддерживают, что это действительно памятник, начиная от 200-250 тысяч лет. Пока мы говорим о достаточно широкой датировке, что это 250-450 тысяч лет, но есть определенный скепсис и идет нормальная научная дискуссия. Но однозначно на сегодняшний день это древнейший памятник на территории Беларуси.
Специалисты применяют неинвазивные методы: с их помощью данные можно получить и без вскрытия слоев земли. Острой пока остается проблема так называемых черных копателей. Научное сообщество предлагает ввести полный запрет на использование металлодетекторов физическими лицами аналогично ограничениям на оборот беспилотников.