Археологическими работами охвачены 70 районов Беларуси

День археолога отмечается сегодня, 15 августа, в Беларуси. У нашей страны – значительный потенциал для развития историко-культурного туризма. А это сейчас один из основных видов путешествий в мире. Он сочетает познавательные поездки с посещением исторических, архитектурных, природных и культурных достопримечательностей. Пополнять коллекции артефактов, устанавливать новые факты о событиях прошлого помогают археологи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси отмечают День археолога.

В Беларуси выдано 170 разрешений на право проведения исследований. Работами охвачены порядка 70 районов по всей республике. Больше всего их в Гродненской области. Археологические находки изменяют представление об истории. Так, на Кривинском торфянике ученым удалось обнаружить под водой один из самых древних жилых комплексов на территории страны. На глубине более двух метров нашли набор костяных украшений, орудия труда из кости и камня. Благодаря исследованиям в районе деревни Огово ученые пересмотрели время первоначального заселения Беларуси.