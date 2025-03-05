Итоги городского этапа конкурса «Женщина года – 2024» подвели в Минске

Самые успешные, яркие и красивые. Этим вечером в столице чествовали победителей городского этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри определило лучших в семи основных номинациях, таких как «Виват молодежь», «Активная гражданская позиция», «Сердце отдаю людям». Ежегодно поводов, чтобы отметить женщин, добившихся выдающихся успехов в различных областях, становится больше. В этом году среди награжденных предприниматели.

Почетного звания удостоены 72 минчанки. Это представительницы самых разных сфер и возрастов. Среди них медики, педагоги, аграрии, многодетные мамы. Все они, помимо выполнения профессиональных обязанностей, активно участвуют в жизни города и страны.

Ольга Даргель, председатель первичной организации женщин-предпринимателей Минской городской организации БСЖ:

Для меня было очень большим сюрпризом, что меня номинировали на столичную бизнес-леди. Мне очень приятно, что меня оценили. Потому что все, что я делаю, и наша первичная организация женщин-предпринимателей города Минска, это искренне, открыто и с душой.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Женщина сегодня представлена не просто во всех сферах жизнедеятельности. Мы иногда смотрим на нее со стороны и понимаем, как много она еще может сделать. И вот эта, наверное, сила духа, этот характер в том числе формируются и в рамках работы нашей общественной организации.

Конкурс «Женщина года» под эгидой БСЖ проходит уже в 17-й раз. Государство высоко ценит добросовестный труд и вклад женщин в развитие и благополучие страны.