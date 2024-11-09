Самый народный фестиваль Беларуси – как прошёл «Марафон единства» в Пинске?

Ворваться в «Марафон единства» на гоночном МАЗе. Ну или хотя бы с рассказом о легендарном грузовике. Не перестает удивлять своей разнообразной программой самая масштабная общественно-культурная акция Беларуси, которую в эти дни принимает Пинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица Полесья уже встретила экипаж, известный во всем мире – команду «МАЗ-СПОРТавто» – чемпионов, участников ралли «Париж-Дакар»! В рамках «Знаковой встречи». В целом этот праздник получился с акцентом на спорт и патриотизм. Это фирменный признак нового проекта, который вышел за рамки «Минск-Арены» благодаря инициативе нашего Президента. И теперь акция, достигшая масштабов фестиваля, путешествует по Беларуси.

Каждую неделю «Марафон единства» принимает новый город. И каждый раз мероприятия наполнены новыми неожиданными встречами, выставками и концертами. На площадке у Ледового дворца – передвижная экспозиция музея Великой Отечественной войны и демонстрация отечественной техники, организованная предприятиями города. К слову, промышленный туризм – обязательная часть каждой остановки в рамках «Марафона единства». Во всех городах есть что показать участникам мероприятия, которые практически не выпускают телефоны из рук, чтобы потом поделиться впечатлениями с подписчиками и друзьями. Яркий финал праздника – грандиозный гала-концерт белорусских исполнителей «Время выбрало нас». На сцене Ледового дворца в Пинске: Владимир Громов, группа «Аура», Александра Гайдук, Валерий Шмат, Руслан Алехно и другие. Порадовал зрителей виртуозным исполнением на рояле и Николай Лукашенко. В самом народном проекте не обходится и без артистов из народа. Без музыкального образования, но с большим талантом и открытой душой. О душевном празднике, которого ждут в каждом городе – Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

«Время выбрало нас». И не поспоришь. Полесье – край радушных и гостеприимных людей, белорусов «Со знаком качества» во всем, к чему они прикасаются. Масштабный концерт – кульминация «Марафона единства» сегодня звучит на особом полесском диалекте любви к своей стране и своему народу. 11-летний Родион Демянчук два года назад одержал победу в творческом конкурсе юных чтецов «Живая классика», съемки которого проходили на студии нашего телеканала. Сегодня он снова в объективе телекамеры СТВ, но уже в качестве серьезного артиста. На масштабном концерте мальчик исполнил стих «Мир не бывает чужим» Анны Селук. Зрители едва сдерживали слезы.

Родион Демянчук:

Я волновался, но чувствовал поддержку своих родителей. Я понимал, о чем я читаю. О мире, чтобы не было войны. Потому что война – это страх, голод, смерть. Народный ансамбль «Пинская шляхта» из года в год передает культурное наследие своего региона. Национальные костюмы и танцы западного Полесья – каждый номер коллектива отражает широкий колорит пинской земли.