Самый народный фестиваль Беларуси – как прошёл «Марафон единства» в Пинске?
Ворваться в «Марафон единства» на гоночном МАЗе. Ну или хотя бы с рассказом о легендарном грузовике. Не перестает удивлять своей разнообразной программой самая масштабная общественно-культурная акция Беларуси, которую в эти дни принимает Пинск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столица Полесья уже встретила экипаж, известный во всем мире – команду «МАЗ-СПОРТавто» – чемпионов, участников ралли «Париж-Дакар»! В рамках «Знаковой встречи». В целом этот праздник получился с акцентом на спорт и патриотизм. Это фирменный признак нового проекта, который вышел за рамки «Минск-Арены» благодаря инициативе нашего Президента. И теперь акция, достигшая масштабов фестиваля, путешествует по Беларуси.
Каждую неделю «Марафон единства» принимает новый город. И каждый раз мероприятия наполнены новыми неожиданными встречами, выставками и концертами. На площадке у Ледового дворца – передвижная экспозиция музея Великой Отечественной войны и демонстрация отечественной техники, организованная предприятиями города. К слову, промышленный туризм – обязательная часть каждой остановки в рамках «Марафона единства». Во всех городах есть что показать участникам мероприятия, которые практически не выпускают телефоны из рук, чтобы потом поделиться впечатлениями с подписчиками и друзьями.
Яркий финал праздника – грандиозный гала-концерт белорусских исполнителей «Время выбрало нас». На сцене Ледового дворца в Пинске: Владимир Громов, группа «Аура», Александра Гайдук, Валерий Шмат, Руслан Алехно и другие. Порадовал зрителей виртуозным исполнением на рояле и Николай Лукашенко. В самом народном проекте не обходится и без артистов из народа. Без музыкального образования, но с большим талантом и открытой душой.
О душевном празднике, которого ждут в каждом городе – Алеся Иванова.
Алеся Иванова, корреспондент:
«Время выбрало нас». И не поспоришь. Полесье – край радушных и гостеприимных людей, белорусов «Со знаком качества» во всем, к чему они прикасаются. Масштабный концерт – кульминация «Марафона единства» сегодня звучит на особом полесском диалекте любви к своей стране и своему народу.
11-летний Родион Демянчук два года назад одержал победу в творческом конкурсе юных чтецов «Живая классика», съемки которого проходили на студии нашего телеканала. Сегодня он снова в объективе телекамеры СТВ, но уже в качестве серьезного артиста. На масштабном концерте мальчик исполнил стих «Мир не бывает чужим» Анны Селук. Зрители едва сдерживали слезы.
Родион Демянчук:
Я волновался, но чувствовал поддержку своих родителей. Я понимал, о чем я читаю. О мире, чтобы не было войны. Потому что война – это страх, голод, смерть.
Народный ансамбль «Пинская шляхта» из года в год передает культурное наследие своего региона. Национальные костюмы и танцы западного Полесья – каждый номер коллектива отражает широкий колорит пинской земли.
Иван Панько, участник заслуженного любительского коллектива Беларуси народного ансамбля танца «Пинская шляхта»:
Народные танцы любят, принимают. У нас были очень хорошие аплодисменты, овации. Было все круто.
Самобытный музыкальный фольклор звучит в нотах заслуженного ансамбля песни и танца «Полесские зори». Вот уже почти полвека коллектив поражает слушателей своими яркими эмоциями и пронизывающими душу мотивами.
Сергей Поддубный, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного ансамбля песни и танца «Полесские зори»:
У нас есть что показать. У нас талантливые люди, у нас очень хорошие труженики села, которые всегда заботятся о благосостоянии нашего города, района, на нашей брестской земле, на нашем центре Полесья. Мы всегда будем стараться делать, чтобы наш край был самым красивым.
Яркие декорации, свет софитов и неподдельные эмоции. И зрители, которые поют в унисон любимыми исполнителями – именно так звучит ода белорусской земле.
Вместе мы сила – и только сообща сможем добиться любых высот и преодолеть даже самые сложные испытания. В этом и есть истинный смысл марафона – невзирая на трудности, сохранить наше родное, свойственное белорусскому народу единство.
Подробности в видео.
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