Команда «МАЗ-СПОРТавто» встретилась с участниками акции «Марафона единства» в Пинске

Научиться гордиться достижениями, а их за более чем 30-летнюю историю суверенитета наберется немало, призывает очередной пункт назначения в большом маршруте «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале ожидания железнодорожного вокзала Пинска знаковая встреча. Студия «Альфа Радио» Вадима Шепета вышла за рамки: эфир со зрителями (а не слушателями) в режиме реального времени. В качестве спикеров капитан команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, пилот Павел Мурылев и тот, кто с легкостью мог бы стать штурманом на любом политическом ралли, депутат и политолог Вадим Гигин.

Разговор без монтажа и склеек о любви к стране, истории суверенного государства, которая доказывает, что белорусы умеют побеждать трудом и упорством. Воплощаем в реальность все мечты и планы, которые иногда даже кажутся невозможными.

Сергей Вязович, капитан команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Здесь сегодня мы привезли с собой автомобиль МАЗ-5309. Это машины, которые первыми покоряли пустыню, для МАЗа это были первые шаги. Тогда мы немного в себе сомневались и в технике сомневались, в людях. Но с годами доказали, что и наша техника, и люди способны на очень многое.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Мы показываем, что в нашей стране можно реализовать все свои возможности, свой потенциал, будь то космос, спорт, наука. Мы, белорусы, одна большая семья, и мы должны работать все в общей команде. Этот командный дух, которым пропитаны наши спортсмены, хотим, чтобы он передался всем нашим слушателям, нашим зрителям.

Свои знания истории, а еще культуры и традиций родной страны в этот день проверить смог каждый: городской квест «Это все мое родное» объединил людей разных возрастов и профессий. Несмотря на осеннюю погоду, на площадке у ледовой арены было по-настоящему жарко. Участников квеста ждали активные дискуссии, песни о родном белорусском крае и зажигательные танцы.