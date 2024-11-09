Еврейское гетто в Несвижском районе – установлены новые факты в деле о геноциде белорусского народа

Специалисты озвучили новые страшные подробности происходившего на территории Несвижа и его окрестностей в годы Великой Отечественной. На его территории находилось несколько еврейских гетто. Один из самых кровавых следов в истории этого места оставило то, что находилось в Городее. Ранее неизвестные факты удалось установить в ходе расследования дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в репортаже Алины Мычко.

Около года в Городее была протянута колючая проволока. Людей выгоняли на тяжелые работы, узники гетто постоянно терпели издевательства и унижения. Но этого фашистам казалось недостаточно. Утром 17 июля 1942 года полицаи оцепили территорию, согнали взрослых и детей на площадь и заставили рядами лечь на землю. Тогда по дороге из живых людей пустили грузовики. Колёса тяжелых машин похоронили все надежды на будущее. Тех, кому удалось выжить, ждала не менее страшная судьба.

Михаил Кутас:

Они сначала человек 15 привозили сюда, которые должны были выкопать ямы, а потом пригоняли к месту казни и клали на землю. В людей не стреляли так, чтобы те просто падали в ямы. Вместо этого их заставляли в них ложиться. А потом пускали автоматную очередь. На уже мертвых людей ложились живые. Три-четыре ряда, а потом сверху присыпали землей. И на этот день у них работа закончена. А через день-два все повторялось по новой. И так где-то дня 4-5.

За годы оккупации на территории Несвижского района фашисты убили более 10 тысяч человек. Они не щадили ни женщин, ни даже младенцев. 30 октября здесь перезахоронят жертв карательной операции – 4 семьи, безжалостно убитые фашистами.