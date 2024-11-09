Бобруйск и Могилёв – на карте маршрута «Марафона единства» появились новые точки

Пинск второй день живет праздничными эмоциями. Город принимает республиканскую общественно-культурную акцию «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты уже началось самое долгожданное событие этого дня гала-концерт «Время выбрало нас». На одной сцене профессиональные артисты, звезды эстрады и творческие коллективы Брестской, Гомельской, Минской областей. Такого грандиозного шоу столица Полесья еще не видела.

Александра Гайдук, певица:

Наши эмоции мы, артисты, наверное, как самое светлое, доброе, разумное, прекрасное несем в мир нашему зрителю. И мы искренне присоединяемся к этому марафону, потому что во всеуслышание хотим сказать о том, что мы вместе.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Брестская область – это то, что с детства тебя наполняло. Я сейчас с вами разговариваю, вспоминаю свое детство, своих бабушек, дедушек, которые дарили любовь. Мама, папа, бабушки, дедушки – это то, что нам дает подпитку потом в жизни.

Марафон единства объединяет людей разных возрастов и профессий. И продолжение у этого проекта есть. На карте маршрута появились новые точки.

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по подготовке акции «Марафон единства»:

Следующие города – это Могилевская область. 15-16 ноября мы будем в Бобруйске и 22-23 ноября – в Могилеве. В Бобруйске запланировано максимальное участие знаменитых выходцев из этого города. Там гостей концерта ждет интересный дуэт. Пока я не буду раскрывать все секреты. Ну и в Могилеве, конечно же, будет интересный концерт.