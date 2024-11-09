Всё познается в сравнении. Посетители выставки в Пинске окунулись в непростые 90-е годы

Среди них уникальная экспозиция «Беларусь. Взлет». На плакатах изображены фотографии, где все познается в сравнении, непростые 90-е и современность, где не знают, что такое огромные очереди за молоком и детское питание по талонам.

Улька Пулька, блогер:

Я смотрю на это глазами-копейками, как ребенок. Вижу все эти заводы, предприятия. Мне очень интересно, потому что до этого я такого не видела. Глядя на все это, есть гордость за страну, потому что она развивается, растет, она хочет делать так, чтобы жизнь наша становилась лучше.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

За 30 лет поменялась очень много, и это видно абсолютно в разных сферах, во всех сферах. «Беларусь. Взлет» – это выставка о простой жизни белорусов. У нас две выставки здесь на «Марафоне единства». Одна из них называется «Суверенная. Уверенная», она работает в месте, где будет проходить итоговый концерт. А эту выставку мы показываем как раз таки на вокзалах, торговых центрах. И она будет дальше путешествовать по стране.